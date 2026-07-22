Dopo le oltre 100mila presenze del 2025, sul Lungomare Falcomatà sono attesi 34 maestri gelatieri da Europa, Giappone, Stati Uniti e Italia. Musolino: «Reggio sarà la capitale mondiale del gelato».

Dopo il successo dell'edizione 2025, Scirubetta si prepara a tornare a Reggio Calabria con numeri ancora più ambiziosi. Dal 12 al 15 settembre 2026, il Lungomare Falcomatà ospiterà la quinta edizione del Festival del Gelato Artigianale, che promette un programma ancora più ricco e una partecipazione internazionale senza precedenti.

L'ultima edizione ha fatto registrare oltre 100mila presenze, richiamando in città gelatieri provenienti da sette Paesi e trasformando il festival in uno degli appuntamenti di riferimento del settore. Per il 2026 saranno 34 i maestri gelatieri attesi, provenienti dall'Europa, dal Giappone, dagli Stati Uniti e da tutta Italia, che presenteranno gusti e creazioni realizzate appositamente per la manifestazione.

Il festival conferma così la propria vocazione internazionale, attirando non solo professionisti del settore, ma anche migliaia di visitatori, turisti e appassionati che per quattro giorni trasformeranno il Lungomare Falcomatà in un grande villaggio dedicato al gelato artigianale.

L'edizione dello scorso anno ha rappresentato un punto di svolta per la manifestazione, con un'importante risonanza mediatica nazionale e internazionale. Oltre alla competizione tra i gelatieri, vinta da due fratelli siciliani, il festival ha ospitato degustazioni, spettacoli, sculture di ghiaccio, talk culturali, momenti di formazione e iniziative artistiche.

Alla manifestazione hanno preso parte anche giornalisti e critici gastronomici come Edoardo Raspelli, Luciano Pignataro, Bruno Gambacorta e Fabrizio Carrera, mentre televisioni e radio nazionali e internazionali hanno seguito l'evento con servizi e collegamenti dedicati.

Per l'edizione 2026 gli organizzatori annunciano un ulteriore salto di qualità, con la presenza di televisioni, redazioni specializzate e giornalisti provenienti da tutta Italia. A caratterizzare il nuovo corso sarà anche il restyling dell'identità visiva della manifestazione, con un logo rinnovato, pensato per rappresentare l'evoluzione del festival.

«Scirubetta è diventata un riferimento per il settore e un orgoglio per il territorio – afferma il presidente di Conpait, Angelo Musolino –. Il boom della scorsa edizione ha superato ogni aspettativa. Abbiamo dimostrato che, quando si lavora insieme con visione e cuore, si possono realizzare eventi che lasciano il segno. Nel 2026 avremo una presenza internazionale senza precedenti: Reggio Calabria sarà davvero la capitale mondiale del gelato».

L'appuntamento è quindi fissato dal 12 al 15 settembre sul Lungomare Falcomatà, dove Scirubetta tornerà a unire gastronomia, cultura, spettacolo e promozione del territorio in un evento che, anno dopo anno, continua a crescere e ad attirare l'attenzione del panorama nazionale e internazionale.