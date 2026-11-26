Una testimonianza profonda sull'impegno quotidiano contro la violenza sulle donne. Attraverso una disamina lucida e ricca di empatia, la dirigente illustra la delicatezza del primo contatto in uffici protetti, l'efficacia procedurale del Codice Rosso e della flagranza differita entro 48 ore, l'azione rieducativa del Protocollo Zeus e la necessità di sradicare la dipendenza affettiva ed economica

La decisione di varcare la soglia di una Questura per segnalare una violenza non nasce mai da un impulso estemporaneo, ma rappresenta l'atto conclusivo di un tormentato percorso interiore in cui la vittima trova finalmente il coraggio di spezzare il muro del silenzio e superare una paura paralizzante. Durante l'intervista “A tu per tu” la Dottoressa Maria Assunta Ghizzoni, Primo Dirigente della Polizia di Stato a capo della Squadra Mobile reggina, ha posto al centro del proprio intervento l'importanza decisiva dell'accoglienza e dell'empatia istituzionale.

Per offrire un riparo sicuro fin dal primo istante, la Direzione Centrale Anticrimine ha promosso la creazione di spazi riservati e accoglienti all'interno degli uffici di polizia. Tuttavia, la vera forza della protezione risiede nella sensibilità del personale: donne e uomini della Polizia di Stato appositamente preparati per ascoltare con pazienza, senza fretta e senza alcun pregiudizio. Questo primo momento di contatto umano serve a costruire un legame solido di fiducia reciprocamente condivisa, condizione indispensabile affinché la donna non si senta sola o esaminata, ma ascoltata e realmente tutelata.

Dalla Valutazione del Pericolo al Codice Rosso: Gli Strumenti Operativi e la Flagranza Differita

Nel momento in cui la vittima decide di aprirsi, il primissimo compito degli investigatori risiede nella tempestiva e rigorosa valutazione del rischio attuale. Risulta frequente, infatti, che le donne tendano a minimizzare o a colpevolizzarsi per gli atteggiamenti prevaricatori del partner, senza cogliere la gravità di segnali spie che rischiai di sfociare in tragedie irreversibili, fino al femminicidio. Per questa ragione, la lettura professionale della situazione consente di individuare immediatamente il livello di pericolo e di attivare gli strumenti previsti dalla legislazione sul Codice Rosso.

Subito dopo la presentazione della denuncia e l'uscita della vittima dagli uffici, viene messa in moto una rete integrata di professionisti che segue passo dopo passo la sicurezza della donna, raccogliendo elementi probatori decisivi per cristallizzare la notizia di reato. La Polizia di Stato provvede a trasmettere le risultanze all'Autorità Giudiziaria entro un termine di soli tre giorni, garantendo al Pubblico Ministero la possibilità di adottare in tempi rapidissimi le necessarie misure cautelari. Tra le opzioni di tutela rientrano il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l'allontanamento immediato del maltrattante dalla casa familiare e il monitoraggio mediante dispositivo elettronico di controllo.

Un passaggio strategico evidenziato con particolare rilievo dalla Dottoressa Ghizzoni riguarda l'innovazione della flagranza differita. Qualora la vittima produca evidenze documentali o digitali inconfutabili, come registrazioni video, audio o immagini che attestino le condotte lesive subite, gli operatori della Polizia di Stato sono autorizzati a procedere all'arresto dell'autore del reato entro il limite temporale di 48 ore dal compimento dei fatti, garantendo una risposta investigativa immediata e incisiva anche in assenza di un intervento simultaneo all'aggressione.

L'Invisibile Prigione della Dipendenza Affettiva ed Economica

L'esperienza maturata sul campo dalla Squadra Mobile evidenzia come la decisione di sporgere denuncia incontri drammatiche resistenze interne, in particolare nelle fattispecie perseguibili soltanto su querela di parte. Le dinamiche che condizionano la volontà della donna si articolano su due direttrici principali, rappresentate dalla dipendenza emotiva e dal condizionamento materiale.

La dipendenza affettiva generata da relazioni tossiche sfocia in una manipolazione psicologica che altera la percezione della realtà: la donna viene spinta a giustificare le condotte aggressive del partner, scambiando il controllo opprimente per una manifestazione d'amore o sperando in un imminente cambiamento dell'uomo. A questo ostacolo psicologico si somma la dipendenza economica, un fattore di ricatto indiretto legato all'incertezza sulla sussistenza quotidiana e al timore di compromettere il futuro dei figli minori.

Per disinnescare questa doppia trappola, la dirigente ha ricordato la presenza fondamentale delle strutture protette e delle case rifugio, sedi sicure in cui le madri possono trasferirsi con i propri bambini. All'interno di questi spazi opera un'equipe multidisciplinare d'eccellenza composta da psicologi, assistenti sanitari ed esperti della Polizia di Stato, impegnata a ricostruire la serenità emotiva e l'autonomia economica della donna, riaccompagnandola gradualmente verso una vita libera e indipendente.

Riscrivere il Concetto d'Amore: La prevenzione culturale e il Protocollo Zeus

L'azione della Polizia di Stato non si limita all'intervento repressivo successivo alla commissione dei reati, ma promuove una profonda e capillare prevenzione sociale e culturale. È necessario abbattere l'equivoco, purtroppo presente anche tra i più giovani, che tende a scambiare la gelosia ossessiva, la limitazione della libertà personale o il controllo sulle uscite e sull'abbigliamento per dimostrazioni di affetto profondo.

Al contempo, il percorso di prevenzione punta a sviluppare nelle donne una solida consapevolezza del proprio valore, affinché sappiano riconoscere ed eliminare fin dal principio qualsiasi segnale di prevaricazione. Sul fronte dell'autore del maltrattamento, l'ordinamento si avvale dal 2018 del Protocollo Zeus, uno strumento preventivo che affianca all'ammonimento del Questore l'avvio del maltrattante a un percorso di recupero e rieducazione a cura di equipe specializzate, orientato a far maturare la piena consapevolezza del disvalore sociale delle proprie condotte.

Un ulteriore pilastro dell'attività preventiva è costituito dagli incontri svolti dai funzionari di polizia nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile per contrastare il fenomeno della violenza assistita. I minori che vivono in contesti familiari segnati da soprusi domestici rischiano infatti di metabolizzare la violenza come modello relazionale ordinario. La Polizia di Stato incoraggia i ragazzi a rompere la riservatezza e a confidarsi con figure adulte di riferimento — insegnanti, allenatori o le stesse forze dell'ordine — creando un ponte di fiducia capace di interrompere tempestivamente la catena del maltrattamento.

La Forza della Comunità contro l'isolamento: salvare la dignità delle persone

Nel tracciare le conclusioni della propria testimonianza, la Dottoressa Maria Assunta Ghizzoni ha soffermato l'attenzione sulla principale tattica adottata dai soggetti maltrattanti: la progressiva distruzione della rete di relazioni sociali della vittima. Allontanando la donna dalle amicizie e dalla famiglia d'origine, l'aggressore crea un vuoto che impedisce all'esterno di cogliere i segnali di sofferenza e rende estremamente complessa la richiesta d'aiuto.

Per contrastare questo fenomeno, la rete di prossimità composta da vicini, colleghi e familiari riveste un ruolo decisivo. Rompere l'indifferenza e offrire un ascolto empatico alla persona in difficoltà rappresenta il primo passo per consentire l'emersione delle violenze sommerse. La missione della Squadra Mobile trova la sua massima espressione proprio nell'atto di conquistare la fiducia della cittadinanza e dare voce a chi ne è stato privato, garantendo che nessuna donna debba mai più affrontare da sola il percorso verso la propria dignità e la propria libertà.