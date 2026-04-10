È questa la misura presentata dalla Regione che punta a contrastare la fuga dei giovani, su cui interviene il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. «Dalla Calabria nasce un nuovo modello: il reddito di merito. Un risultato storico e senza precedenti. Un impegno diventato obiettivo e adesso trasformato in realtà, grazie al presidente Roberto Occhiuto», afferma Cannizzaro, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera e segretario regionale del partito.

La misura, sottolinea il parlamentare, nasce con l’obiettivo di contrastare un fenomeno strutturale: «La ferma volontà di contrastare la fuga dei nostri cervelli verso il Nord Italia o verso l’estero non è rimasta lettera morta. L’impegno che Forza Italia ha sempre messo per dare nuove opportunità ai ragazzi di Calabria oggi si traduce in un risultato concreto, tangibile, di grande valore».

Cannizzaro precisa quindi il senso dell’intervento: «La scelta di partire deve essere sempre libera, frutto delle aspirazioni personali dei nostri giovani, ma non deve mai diventare una necessità dettata dall’assenza di opportunità. Le nostre migliori menti devono avere la possibilità di restare nella propria terra, arricchendola di competenze, talento e nuove energie».

Per il deputato reggino si tratta di un passaggio strategico: «Con il reddito di merito compiamo un passo importante per invertire un trend che da troppi anni caratterizza la nostra regione».

Infine, il riferimento politico: «L’iniziativa portata avanti dal presidente della Regione e dalla sua giunta è una misura avanguardistica che potrà incidere concretamente sul futuro dei nostri ragazzi. Non assistenzialismo, ma riconoscimento del merito e supporto. Investire sul merito e sulle competenze significa investire sul futuro della Calabria».