La segretaria provinciale reggina del Partito Repubblicano Italiano interviene sulla mancata approvazione delle risorse destinate alla promozione culturale e turistica della città, chiedendo pari opportunità e maggiore responsabilità politica

«La bocciatura degli emendamenti finanziari destinati alla Calabria, presentati dall’onorevole Roscioli di cdx, e la contestuale approvazione di emendamenti a favore dei territori del Nord riaprono una questione politica che il Paese continua colpevolmente a rinviare: quella della disparità tra Nord e Sud».

Ad affermarlo, in una nota, Gabriella Andriani, segretaria provinciale reggina del Partito Repubblicano Italiano e consigliere nazionale.

«La Calabria non può continuare a essere considerata una periferia da ricordare soltanto durante le campagne elettorali. Non può essere chiamata a contribuire alla vita del Paese senza ricevere risposte adeguate alle proprie necessità.

Eppure, quando si tratta di finanziare altri territori, le risorse sembrano trovare più facilmente una strada. Se le misure approvate per il Nord sono state effettivamente accolte mentre quelle per la Calabria bocciate, il confronto politico è inevitabile e merita una spiegazione pubblica. È particolarmente grave che ad essere respinte siano proposte che riguardano la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo e le opportunità di sviluppo di Reggio Calabria, una città che custodisce i Bronzi di Riace e rappresenta uno dei patrimoni storici più importanti del Mediterraneo.

L’emendamento di Roscioli, ritenuto “inammissibile”, prevedeva risorse per due milioni di euro per gli anni 2027 e 2028, destinate alla promozione culturale e turistica di Reggio Calabria. La candidatura del suddetto deputato, uomo estraneo alla città, imposta dall’alto e sostenuta dalla destra allo scopo di garantire risorse per la nostra città, ad ora che risultati ha portato?

Di fronte a questo scenario, una domanda è inevitabile: la destra non garantisce nessun beneficio per il Sud.

La questione non è chiedere privilegi per la Calabria. È pretendere che lo stesso criterio di attenzione, la stessa disponibilità finanziaria e la stessa sensibilità istituzionale valgano per tutti.

Noi calabresi chiediamo rispetto, investimenti, infrastrutture e pari diritti.

E soprattutto pretendiamo una classe dirigente che non si limiti a celebrare il Sud nelle dichiarazioni, ma sappia difenderlo concretamente nelle sedi in cui si assumono le decisioni. Non è sufficiente proclamare l’unità nazionale, mentre le scelte politiche rischiano di alimentare ulteriormente le distanze tra le diverse aree del Paese.

Come repubblicani, rivendichiamo un principio fondamentale: la Repubblica deve garantire pari dignità e pari opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui vivono. Il federalismo non può trasformarsi in una competizione nella quale i territori economicamente più forti consolidano i propri vantaggi e quelli più fragili vengono lasciati indietro.

La questione meridionale – conclude la Andriani – non è un capitolo secondario dell’agenda nazionale. È una questione di democrazia, di giustizia sociale e di credibilità dello Stato. Il silenzio, questa volta, non sarebbe una risposta accettabile».