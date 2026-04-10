La senatrice reggina: «Prende il posto di Mariagrazia Lisa Arena, a cui va il mio saluto e il ringraziamento per il lavoro svolto fin qui, e saprà certamente apportare, nel suo nuovo incarico, la sua lunga esperienza nelle istituzioni giudiziario»

«Rivolgo il mio più sincero benvenuto e le mie congratulazioni al dott. Giuseppe Campagna, per la sua nomina, da parte del plenum del CSM, come nuovo Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

Il dott. Campagna va a prendere il posto della dott.ssa Mariagrazia Lisa Arena, a cui va il mio saluto e il ringraziamento per il lavoro svolto fin qui, e saprà certamente apportare, nel suo nuovo incarico, la sua lunga esperienza nelle istituzioni giudiziarie.

È un magistrato reggino che conosce bene il territorio in cui lavora da anni, avendo ricoperto diversi ruoli negli uffici giudiziari locali, anche di realtà difficili, dal Tribunale di Locri a quello reggino, dove è stato anche presidente di sezione.

Nelle prossime settimane prenderà servizio a Reggio e gli auguro dunque un buon lavoro».