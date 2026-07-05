«Dopo aver rinunciato all'indennità di vicesindaco del mese di giugno per donarla all'associazione Culturale Gnoseon, impegnata nell'organizzazione dell'ottava edizione della Notte degli Artisti, in programma l'8 agosto, il vicesindaco di Caulonia Giovanni Maiolo annuncia la propria decisione di rinunciare anche all'indennità del mese di luglio, devolvendola interamente al Quartiere Marino , che il prossimo 16 agosto darà vita alla prima edizione del Palio del Mare.

Si tratta – si legge nota stampa della segreteria politica – della prosecuzione di una scelta precisa e coerente, quella di trasformare le proprie risorse personali in un investimento diretto sulla comunità. La donazione di giugno ha contribuito a finanziare un evento che animerà il paese, richiamerà visitatori e saprà far divertire grandi e piccini . Quella di luglio sosterrà una nuova iniziativa destinata a portare cultura, intrattenimento e attrattività, con ricadute concrete anche sul tessuto commerciale locale».

«Sono convinto che chi ricopre un ruolo istituzionale debba dare per primo l'esempio — dichiara Giovanni Maiolo, spiegando le ragioni della scelta — Allo stato attuale il comune di Caulonia, per i noti problemi finanziari, non è in grado di sostenere finanziariamente chi, sul territorio, si spende ogni giorno per far crescere Caulonia. Per cui metto a disposizione le mie risorse personali per sostenere chi, con entusiasmo, si spende per l'interesse comune. Il Palio del Mare nasce dall'entusiasmo del Quartiere Marino, e ho voluto sostenerlo perché credo profondamente in ciò che rappresenta, partecipazione, senso di comunità e amore per il nostro paese.

Un pensiero di sincero apprezzamento va proprio alle donne e agli uomini che, con il loro volontariato, animano il Quartiere Marino, dedicando tempo, energie e passione alla riuscita del Palio del Mare. È un ringraziamento che il Vicesindaco e assessore alla cultura desidera estendere a tutte le associazioni, i comitati ei singoli cittadini che, con impegno appassionato e spesso silenzioso, arricchiscono l'Estate Cauloniese e rendono il nostro paese più vivo, più accogliente e più bello. «Senza il loro contributo — sottolinea Maiolo — nessun cartellone estivo sarebbe possibile, sono loro il vero motore della nostra comunità, ed è a loro che vanno la mia gratitudine e quella dell'intera amministrazione».

«A questa scelta si accompagna una riflessione più ampia, che il Vicesindaco ha voluto condividere. Troppo spesso la cultura viene considerata, erroneamente, una voce di spesa "improduttiva", un ambito da finanziare marginalmente, solo quando avanzano risorse disponibili. È un pregiudizio che nasce da un equivoco di fondo, ovvero dal non comprendere che la cultura, oltre agli innegabili benefici immateriali (identità, coesione sociale, crescita civile e umana delle persone) genera anche benefici economici tangibili. Un evento culturale ben organizzato produce indotto turistico, porta visitatori, riempie strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali, crea occasioni di lavoro e restituisce al territorio molto più di quanto vi sia stato investito. Investire in cultura, in altre parole, non significa sottrarre risorse ad altro, significa attivare un moltiplicatore che fa bene all'economia locale e alla vita del paese.

È in questa direzione che si muovono entrambe le donazioni, soldi alla cultura, all'intrattenimento e, insieme, un incentivo concreto per il turismo e per le tante attività che sul nostro territorio danno lavoro e futuro alle famiglie di Caulonia.