«La seduta odierna del Consiglio della Seconda Circoscrizione rappresenta un momento importante nel percorso di consolidamento del decentramento amministrativo della nostra città. Con l’elezione dei Capigruppo e della Commissione Esecutiva – dichiara Filippo Quartuccio, consigliere comunale – si completa un ulteriore tassello di un progetto istituzionale che dovrà ora dimostrare, attraverso i fatti, la propria capacità di essere realmente utile ai cittadini.

Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Francesco Milardi, eletto Capogruppo della maggioranza di centrosinistra, e ad Antonino Ripepi, eletto Capogruppo della minoranza di centrodestra. A loro spetterà il compito di guidare il confronto politico all’interno dell’assemblea circoscrizionale, nella consapevolezza che maggioranza e opposizione, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, sono entrambe chiamate a concorrere alla crescita dell’istituzione e alla tutela degli interessi della comunità.

Un particolare augurio desidero rivolgerlo al Vicepresidente Antonio Caridi e ai componenti della Commissione Esecutiva Carmine Sgarlata, Valentino Calarco e Serena Barreca, ai quali è affidata una responsabilità significativa nell’organizzazione dell’attività circoscrizionale e nel raccordo con il territorio.

Le Circoscrizioni rappresentano una conquista importante per Reggio Calabria. Restituiscono ai quartieri una sede istituzionale di ascolto, partecipazione e proposta, avvicinando l’azione amministrativa ai bisogni reali delle persone. Tuttavia, sarebbe un grave errore considerare concluso il percorso con il solo insediamento degli organi. Oggi inizia la fase più delicata e più importante: quella della loro piena valorizzazione.

Ritengo, pertanto, che il decentramento debba tradursi in una concreta capacità di incidere sulle politiche cittadine. Per questo continuerò a sostenere ogni iniziativa finalizzata a rafforzare il ruolo delle Circoscrizioni, prevedendo, progressivamente, maggiori risorse economiche, un adeguato supporto amministrativo e tecnico, personale dedicato e strumenti operativi che consentano di intervenire con tempestività sulle esigenze dei quartieri.

Solo così le Circoscrizioni potranno diventare un autentico punto di riferimento per i cittadini e contribuire a rendere più efficiente, moderna e vicina l’azione del Comune.

Il mio auspicio è che prevalgano sempre il dialogo istituzionale, il rispetto reciproco e la volontà di costruire soluzioni condivise, superando appartenenze e contrapposizioni quando sono in gioco gli interessi della collettività. Le comunità chiedono risposte, presenza e capacità di affrontare i problemi quotidiani: è su questo terreno che le nuove istituzioni circoscrizionali saranno chiamate a misurarsi.

Rivolgo, pertanto, ai Capigruppo, alla Commissione Esecutiva, a tutti i Consiglieri circoscrizionali e al Presidente Giovanni Muraca il mio più sincero augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno interpretare il mandato ricevuto con senso delle istituzioni, responsabilità e autentico spirito di servizio», conclude Filippo Quartuccio, consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio.