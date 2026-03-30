«La discesa in campo di Francesco Cannizzaro per la guida di Palazzo San Giorgio non è solo una notizia attesa, ma rappresenta la scintilla necessaria per riaccendere le speranze di una Reggio Calabria che da troppo tempo attende risposte concrete e una visione di futuro». È quanto afferma in una nota Emiliano Imbalzano esprimendo piena e convinta soddisfazione per l’ufficializzazione della candidatura a Sindaco del deputato di Forza Italia per l’intera coalizione di centrodestra.

«Conosco bene la determinazione e la capacità di visione di Francesco Cannizzaro – continua Imbalzano – e sono certo che sia, senza ombra di dubbio, la scelta migliore per la nostra città. Reggio ha un bisogno vitale di una guida che sappia coniugare l’amore viscerale per il territorio con una collaudata capacità di interlocuzione ai massimi livelli istituzionali, da Roma a Bruxelles. Cannizzaro, come già ampiamente dimostrato in questi anni da parlamentare, incarna perfettamente quel profilo di polico determinato e lungimirante, capace di sbloccare l'immobilismo amministrativo e di attivare quella filiera istituzionale indispensabile per restituire a Reggio il ruolo di protagonista nel Mediterraneo che merita».

Secondo Imbalzano, la candidatura di Cannizzaro segna l’inizio di una nuova stagione di sviluppo: “Siamo pronti a voltare pagina. Con Cannizzaro Sindaco, la città potrà finalmente vivere una fase di reale rilancio, puntando su infrastrutture, decoro urbano, visione turistica e sviluppo economico. Non si tratta solo di vincere una sfida elettorale, ma di avviare un progetto di rigenerazione profonda che metta al centro il cittadino e la dignità di ogni singolo quartiere».

In coerenza con questo percorso di rinnovamento e a sostegno del progetto guidato da Francesco Cannizzaro, Emiliano Imbalzano coglie l’occasione per definire il proprio impegno diretto:

«Per queste ragioni e incoraggianti premesse, con profondo senso di responsabilità e spinto dal desiderio di dare un contributo concreto alla rinascita della mia città, ufficializzo la decisione di candidarmi al Consiglio Comunale di Reggio Calabria all'interno della coalizione di centrodestra. Metterò a disposizione l'esperienza già maturata in passato tra gli scranni comunali e tutta la mia passione politica per affiancare l’onorevole Cannizzaro e l’intero centrodestra in questa sfida ambiziosa, dove saranno necessarie le giuste energie e richieste le migliori competenze. La discesa in campo del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia -conclude Emiliano Imbalzano- obbliga tutta la classe dirigente reggina ad alzare il livello e misurarsi con una nuova fase amministrativa, politica e valoriale».