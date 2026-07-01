Dopo soli 45 giorni dall’avvio del nuovo sistema di raccolta e dall’aggiornamento dei calendari del servizio rifiuti, la città ha raggiunto il 70% di raccolta differenziata.

«Un risultato - commenta l’assessore al ramo Ruggero Marra - che assume un valore particolarmente rilevante se rapportato al 47% al momento dell’insediamento. Un dato oggi che consente di superare già l’obiettivo minimo fissato al 65%. Un dato che conferma la direzione intrapresa e che rappresenta un primo, significativo cambio di passo nella gestione del ciclo dei rifiuti».

Il miglioramento conseguito è il frutto di una scelta politica e amministrativa chiara: costruire un sistema di raccolta più efficiente, moderno e orientato alle buone pratiche delle realtà più virtuose. Un modello che sta producendo effetti concreti sia in termini di aumento della raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, sia nella riduzione del rifiuto indifferenziato.

Tale dinamica produce benefici evidenti sul piano ambientale, con una maggiore quota di materiali avviati a recupero e una riduzione del conferimento in discarica, e apre contestualmente a ricadute positive sul piano economico, considerato l’elevato costo di gestione della frazione indifferenziata circa 380 euro a tonnellata. In prospettiva, ciò potrà determinare un contenimento progressivo dei costi complessivi del servizio e quindi della Tari.

L’Amministrazione evidenzia inoltre come, parallelamente al miglioramento delle performance del sistema, si registri un rafforzamento delle attività di controllo del territorio, con particolare riferimento ai casi di abbandono e di errato conferimento dei rifiuti, nonché un incremento delle utenze regolarmente censite. La distribuzione dei mastelli ha rappresentato, in questo senso, uno strumento fondamentale per una più corretta organizzazione del servizio e per il contrasto all’evasione tariffaria, nell’ottica di un principio di equità sempre più centrale: una comunità più giusta è una comunità in cui tutti contribuiscono.

Il dato del 70% non viene tuttavia considerato un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Restano infatti aperte diverse sfide, a partire dal potenziamento e dalla piena funzionalità dell’isola ecologica, fino a ulteriori interventi di miglioramento organizzativo del servizio, sui quali l’Amministrazione è già impegnata.

«Questi risultato è sicuramente frutto dell'impegno dei nostri cittadini - continua Marra - che, con senso di responsabilità e collaborazione, stanno contribuendo in modo determinante a questo cambiamento culturale prima ancora che operativo. È la comunità nel suo insieme ad essere protagonista di questo risultato.

Questo ennesimo traguardo raggiunto sul piano del servizio di igiene urbana dimostra che anche Villa può diventare modello di riferimento di pratiche virtuose sui temi fondamentali come quello ambientali».

Nei mesi scorsi abbiamo letto critiche e previsioni catastrofiche da parte di forze politiche che annunciavano un tracollo del sistema e una città piena di rifiuti abbandonati sul territorio, previsioni smentite dai fatti e soprattutto dai nostri cittadini che hanno dimostrato che sono attenti e rispettosi dell'ambiente e soprattutto attenti a fare una corretta raccolta differenziata. La direzione intrapresa è quella di una città più ordinata, sostenibile e moderna.

«Questo risultato - conclude l’assessore al ramo - dimostra che la città ha risposto con maturità. Ora il nostro impegno è consolidare quanto fatto e continuare a migliorare qualità del servizio ed efficienza del sistema. Perché riciclare è fare bene (in)Comune».