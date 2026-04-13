«Definiti i decreti che lunedì (13 aprile) firmerò e pubblicheremo in albo: si tratta dei decreti di conferimento delle deleghe ad assessori e consiglieri, per come avevamo già deciso dovesse essere a giugno 2022.

La squadra di assessori e consiglieri comunali – comunica Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni – si è redistribuita il carico con generosità e obiettività per questo sprint finale, con nuove deleghe e/o diversi assetti delle precedenti: un rilancio dell’azione amministrativa sulla base dell’esperienza maturata (alcune deleghe devono camminare insieme per come in questi quattro anni si sono rideterminati gli obiettivi) e, sempre, delle competenze professionali e della sensibilità politica di ciascuno di noi.

A questo sono serviti questi mesi di gestione collegiale, che rimarrà sempre tale nelle decisioni e negli atti di indirizzo: spirito collegiale, il nostro, che è la vera unicità di quest’amministrazione comunale.

Queste le deleghe attribuite agli assessori:

il vice sindaco Albino Rizzuto continuerà ad occuparsi di lavori pubblici ed urbanistica, ma anche di Protezione Civile;

a Maria Grazia Melito delega a politiche sociali e abitative, salute-sanità pubblica e veterinaria-benessere e diritti degli animali con annessi servizi di polizie specializzate;

a Ruggero Marra personale, servizi esterni e cimiteriali ed annessi servizi di polizie specializzate, manutenzioni-gestione suolo stradale-occupazione suolo pubblico;

a Giuseppe Cotroneo Traversata dello Stretto-turismo-attività produttive, sport-impiantistica sportiva, intermodalità-mobilità sostenibile.

Nessun decreto per l’assessore Sergio Giordano, unico a conservare le deleghe a programmazione economica, bilancio e tributi anche in questi mesi.

Vanno fuori giunta temi importanti per la Città e che avranno certamente grande impulso grazie all’assoluta professionalità e dedizione dei consiglieri delegati:

a Caterina Trecroci delega a cultura-legalità-parità di genere, istruzione-politiche educative-politiche giovanili;

a Caterina Neri delega ad affari generali, aggiornamento e revisione statuti e regolamenti, toponomastica, digitalizzazione dell’ente;

a Franco Scicchitano delega di Cannitello, edilizia-ampliamento dei due cimiteri;

a Enzo Calabró monitoraggio ambientale-vivibilità-transizione ecologica;

a Rocco Bevacqua rigenerazione-riqualificazione energetica, valorizzazione del patrimonio.

Sarà un ultimo anno di duro lavoro, non meno di quello dei quattro passati. Ma sarà anche un anno di obiettivi programmatici flaggati e di successi per la Città», conclude Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni.