La presidente dell'Assemblea metropolitana del Pd di Reggio Calabria attacca il provvedimento: «L'Italia è un Paese più insicuro e meno democratico». E lancia un appello: «Abbiamo il dovere di difendere le libertà personali e collettive»

«Il reato di squadrismo di piazza è l’ultima trovata del governo Meloni che conferma la sua linea autoritaria e di controllo.

L’identificazione attraverso marcatori colorati, i pattugliamenti con droni IA, la revoca dei benefici derivanti dal diritto allo studio per gli identificati, il reato ad hoc per chi colpisce una divisa, oltre a sanzioni e possibili esclusioni dai fondi pubblici per i sindacati promotori sono i “contenuti” del cd Decreto Cortei.

La dx in Italia, come in Europa e nel resto del mondo, prima cavalca le paure, poi non riesce a dare le risposte ed infine promuove politiche autoritarie.

Pericolose ed anticostituzionali perché intrise di una cultura che ha nell’ossessione per il dissenso e la vita democratica la sua sostanza.

Del resto oggi, dopo quattro anni di governo Meloni, dopo i vari decreti Rave e Piantedosi, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio piano da “regime”: i poteri di polizia all’esercito saltano grazie al Quirinale!

L’Italia è un paese più insicuro e meno democratico.

La storia più buia è alle porte e sta per ripetersi: controllo è la loro parola chiave.

Vogliono controllare le istituzioni e gli organi di garanzia, esautorare il Parlamento dalla propria funzione costituzionale, punire chi manifesta democraticamente il proprio dissenso.

La dx vuole addomesticare il popolo e quando non riesce usa la forza: vara decreti punitivi, costruisce moderni campi di deportazione e riporta alla legge del taglione per promuovere una concezione di sicurezza e legalità profondamente arcaica.

Chi usa la forza e il controllo ha fallito perché ha abdicato alla democrazia: ritiene di togliere anche la speranza.

Oggi abbiamo il dovere di difendere le libertà personali e collettive: occorre avere coscienza subito, essere consapevoli e ribellarsi.

“La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.”

(P. Calamandrei)». Così in una nota Tania Bruzzese, Presidente Assemblea Metropolitana PD RC e membro Direzione Regionale PD Calabria.