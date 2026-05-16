Il sindacato: «Occorre una sinergica osmosi d'intenti, a cui siamo pronti se chiamati, per tornare a quella che per definizione veniva rappresentata come la "Reggio Bella e Gentile"»

«Con l'indizione dei ludi cartacei di Maggio si rinnovano, al netto di aspetti folkloristici da condannare, le disamine e le relative ricette dei candidati chi vuole una città turistica, chi vuole una città marittima proiettata nel futuro attraverso progetti faraonici e chi vorrebbe ritornare alla città commerciale.

Tutte ricette giustificate e giustificabili da alcune variabili non dipendenti dalla colorazione politica di chi dovrebbe governare la città. La denatalità con relativa crisi demografica l'aumento dell'aspettativa di vita, l'emigrazione forzata di giovani cervelli impongono una riflessione pacata ma decisa.



Più che fare come Sindacato ci siamo posti il problema come farlo e quando farlo». È quanto dichiara Bruno Ferraro, segretario Generale Confsal Reggio Calabria.

«Chi si assumerà l'onere e l'onore di guidare la Città (Comune e Metropolitana) avrà da affrontare problemi enormi derivanti principalmente:

Carenza d'acqua potabile e sua dispersione nelle reti pubbliche;

880 Km di strade comunali ormai ridotte a colabrodo;

Un sistema di raccolta rifiuti non funzionante e con estreme criticità;

Un rapporto di evasione/elusione di tasse imposte comunali che determina una diminuzione delle entrate correnti molto alto rispetto alla media nazionale (oltre il 50%)

Questi sono, in poche parole espressioni dei bisogni primari dei cittadini che vanno tradotti dalla classe politica e burocratica in provvedimenti certi, determinati e duraturi nel tempo.

Al nuovo Sindaco un appello la classe politica non si può selezionare perché espressione popolare, scelta di cui si dovrebbe avere rispetto (comunque un corso in Diritto Enti Locali alla Scuola superiore Pubblica Amm.ne che ha sede a Rc non guasterebbe) ma la classe burocratica almeno quella di scelta fiduciaria del Sindaco (art. 110 e 90 T.U. DELGS 267/2000) deve essere improntato più dalla competenza che all'appartenenza per creare una griglia di controlli necessarie ad evitare problemi amm. vi, ritardi e anche disavventure al Sindaco, Assessori e Consiglieri.

L'auspicio come Confsal è questo, insieme ad una sinergica osmosi, d'intenti a cui siamo pronti se chiamati per tornare a quella che per definizione veniva rappresentata come la "Reggio Bella e Gentile"», conclude Bruno Ferraro, segretario Generale Confsal Reggio Calabria.