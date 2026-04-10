Bruno Siclari, responsabile del dipartimento Sport dei Giovani di Forza Italia Reggio Calabria, esprime profonda soddisfazione e grande orgoglio per l’organizzazione dell’Eurocup 2026 di basket in carrozzina, prestigioso evento sportivo internazionale promosso dalla BIC Reggio Calabria.

«Si tratta di un appuntamento di straordinario valore sportivo e sociale che conferma ancora una volta la capacità della nostra città di essere protagonista nel panorama sportivo europeo, grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione della BIC Reggio Calabria.

L’Eurocup 2026 non rappresenta soltanto una competizione di alto livello – prosegue – ma anche un’importante occasione per promuovere i valori dell’inclusione, della determinazione e del rispetto, che lo sport in carrozzina incarna in maniera esemplare. Non possiamo nascondere le difficoltà che vive oggi il nostro sistema sportivo cittadino, tra carenze strutturali e una generale fase di precarietà. Emblematica è la situazione della Reggina, che milita attualmente in Serie D, così come la Viola si trova in quarta serie, lontane da quei palcoscenici che per anni hanno rappresentato motivo di orgoglio per tutta la comunità.”

Tuttavia – aggiunge – proprio eventi come l’Eurocup 2026 dimostrano che Reggio Calabria ha tutte le carte in regola per tornare ai fasti di un tempo. Serve una visione chiara, investimenti mirati e una programmazione seria e condivisa. Siamo convinti che, con una nuova stagione amministrativa guidata dal centrodestra e con il contributo determinante di Forza Italia, si possa avviare un percorso di rilancio concreto dello sport cittadino. L’impegno politico e istituzionale sarà fondamentale per restituire dignità, strutture adeguate e opportunità ai nostri giovani. L’obiettivo – prosegue– è quello di riportare Reggio Calabria ai livelli di prestigio che merita, valorizzando le eccellenze esistenti e creando le condizioni affinché realtà storiche possano tornare a brillare. L’Eurocup 2026 rappresenta un segnale forte in questa direzione: da qui possiamo e dobbiamo ripartire.

Rivolgo i miei più sinceri complimenti agli organizzatori, agli atleti e a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo. Come Dipartimento Sport dei Giovani di Forza Italia, continueremo a sostenere iniziative che promuovano lo sport come strumento di crescita, integrazione e sviluppo per i giovani e per l’intero territorio», conclude Siclari.