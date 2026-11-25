«Da oggi 321 lavoratrici e lavoratori precari del Ministero della Cultura - 270 solo in Calabria - sono rimasti a casa, dopo 36 mesi di servizio, senza un contratto e, soprattutto, senza più un reddito. Si tratta di madri e padri di famiglia che, per tre anni, hanno messo le proprie competenze e professionalità al servizio dello Stato, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Adesso, però, si ritrovano senza alcuna certezza sul proprio futuro». Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, intervenendo sulla vicenda dei lavoratori precari del Mic ed evidenziando «il fallimento delle politiche del lavoro del Governo Meloni».



«Mentre l'esecutivo continua a celebrare numeri e a rivendicare risultati occupazionali - spiega Falcomatà - la realtà presenta un conto completamente diverso con 321 persone che perdono il lavoro, famiglie private di un reddito e professionalità disperse oltre ogni buon proposito della propaganda di governo».



«Ancora più grave - sottolinea il consigliere regionale - è constatare come gli emendamenti presentati dalle opposizioni per garantire la continuità lavorativa e aprire la strada alla stabilizzazione siano stati respinti. Oltretutto, questa vicenda colpisce in maniera particolare il Mezzogiorno e la Calabria, dove il lavoro è già troppo spesso sinonimo di incertezza e sacrificio».



«Perdere questi professionisti - aggiunge - significa anche indebolire la capacità dello Stato di presidiare e tutelare un patrimonio culturale straordinario e strategico per il futuro dei nostri territori. Forti contraccolpi, infatti, li subiranno gli Archivi di Stato, i Musei, le Soprintendenze, i Parchi Archeologici, gli uffici ministeriali dislocati tra Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone privati di professionisti che, fino ad oggi, hanno garantito servizi essenziali. Con la fine di queste esperienze, dunque, perdiamo tutti».



«Ecco perché - conclude Giuseppe Falcomatà - la stabilizzazione di questi 321 lavoratori non è una concessione. Piuttosto, è una scelta di responsabilità nei confronti delle persone, delle loro famiglie, delle nostre comunità e della stessa pubblica amministrazione. Il Governo intervenga immediatamente, individuando le risorse e gli strumenti normativi necessari».