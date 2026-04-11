La consigliera regionale: «Si apre una nuova fase per l’organizzazione dei servizi e per la responsabilità della governance regionale»
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La revoca del commissariamento della sanità calabrese segna una svolta istituzionale importante che apre una nuova fase per l’organizzazione dei servizi e per la responsabilità della governance regionale.
«Dopo anni di gestione straordinaria, la Calabria torna finalmente protagonista delle proprie scelte in materia sanitaria - dichiara la consigliera regionale Daniela Iiriti (Fratelli d’Italia) -. È un passaggio che premia il lavoro portato avanti dal Governo Meloni e dalla giunta guidata da Occhiuto».
Secondo Iiriti, il cambio di passo rispetto al passato è evidente: «Prima abbiamo assistito a una sanità segnata da ritardi, carenze di personale e strutture depotenziate. Oggi, si apre una fase diversa, fatta di programmazione e interventi concreti».
Particolare attenzione viene posta ai territori e alle strutture periferiche, a partire dall’ospedale di Melito Porto Salvo.
«Per troppo tempo presidi fondamentali sono stati lasciati indietro. L’ospedale di Melito è il simbolo di una sanità che deve tornare a garantire servizi essenziali ai cittadini. Non significa che i problemi siano risolti, ma che oggi abbiamo finalmente gli strumenti per affrontarli in modo diretto».