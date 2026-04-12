Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria e candidato del centrosinistra alla prossime elezioni comunali ha presenziato alla presentazione del documento programmatico

«Siamo qui per essere ascoltati»: con queste parole Giulia Melissari ha aperto, a piazza Italia, il “Forum delle Idee 2026”, durante il quale sono stati presentati i punti del manifesto “Reggio 2031”, espressione di come le nuove generazioni immaginano la città del futuro.

All’appuntamento era presente Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria e candidato del centrosinistra alla prossime elezioni comunali.

Il documento, posto all’attenzione dei futuri amministratori, è il risultato del lavoro svolto negli ultimi mesi: a partire dalle proposte emerse durante il forum del 7 settembre, attraverso incontri, eventi di partecipazione attiva sul territorio e tavoli tematici che hanno coinvolto numerosi giovani reggini.

Il manifesto raccoglie 25 proposte, articolate in 8 aree tematiche, ed è frutto dell’attività di “Reggio 2031 Forum delle Idee”, organizzazione giovanile nata nel 2025 e affermatasi in città grazie a iniziative ed eventi pubblici.

A margine dell’incontro, il sindaco Battaglia ha evidenziato l’importanza della capacità di trattenere i nostri giovani sul territorio: «Grazie anche alle nuove opportunità offerte dal lavoro digitale, dobbiamo fare di tutto per tenere i nostri ragazzi qui, puntando sul sistema universitario e costruendo un raccordo concreto con il mondo imprenditoriale. Per l'Amministrazione questo rappresenta la maturazione di un percorso che prosegue dopo aver risanato i conti del Comune, recuperato credibilità ai tavoli istituzionali e rafforzato la capacità di dialogo. Una base di lancio che ci permette di coinvolgere i principali stakeholder, a partire dall’università, dalle associazioni datoriali e dalle istituzioni. Reggio può giocare le sue carte fino in fondo per garantire presenza e futuro ai giovani che, con le loro forze, vogliono restare e contribuire a far crescere la città».