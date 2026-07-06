Il presidente della Regione Calabria raggiunge il 60% di gradimento nella rilevazione di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, in crescita rispetto alle Regionali 2025 e al Governance Poll dello scorso anno
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Soverato (CZ), Magna Graecia Film Festival - ottava serata. Nella foto: Roberto Occhiuto
Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si conferma tra i governatori più amati d’Italia.
Secondo il Governance Poll 2026 realizzato da Noto Sondaggi per “Il Sole 24 Ore”, Occhiuto si colloca al quarto posto della classifica nazionale dei presidenti di Regione, a pari merito con il presidente del Piemonte Alberto Cirio, con un gradimento del 60%.
Per Occhiuto si tratta di un risultato in crescita, +2,7 punti percentuali, rispetto al 57,3% ottenuto alle elezioni regionali dell’ottobre 2025, che lo hanno confermato alla guida della Calabria, e di 2 punti rispetto al Governance Poll 2025, nel quale si attestava al 58%.
La graduatoria è guidata dal presidente della Puglia, Antonio Decaro (66%), seguito dal presidente del Veneto, Alberto Stefani (65%), e dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (64%).
Il dato conferma il consolidamento del consenso nei confronti del presidente Occhiuto, che si mantiene ormai da anni stabilmente ai vertici delle classifiche nazionali dei governatori più apprezzati del Paese in tutte le principali rilevazioni demoscopiche.