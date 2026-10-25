«La maggioranza respinge con fermezza le dichiarazioni diffuse dal Gruppo Consiliare “Diamoci Ancora una mano” le quali, peraltro, sono smentite sonoramente dai fatti. La convocazione del Consiglio è intervenuta, infatti, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale e l’urgenza è dettata dalla necessità di rispettare il termine previsto per il riconoscimento delle spese relative a lavori di somma urgenza».

Così, in una nota stampa, l'Amministrazione Comunale di Montebello Jonico.

«Al momento della diffusione – prosegue la maggioranza – della nota stampa, gli atti erano già stati trasmessi ai consiglieri. Sul prospettato intento di non partecipare al Consiglio, se il contributo della minoranza deve essere quello offerto fino a oggi, possiamo tranquillamente farne a meno.

La maggioranza continuerà a svolgere il proprio lavoro, senza perdere tempo dietro polemiche pretestuose. Tempo che evidentemente ha ben da perdere chi, piuttosto che dedicarsi alla lettura degli atti trasmessi nei tempi, si preoccupa di diffondere note dando voce a pensieri che hanno nulla a che fare con la realtà e molto con le quisquilie».