«Anche oggi sono già in giro per monitorare quelle che sono le attività come spesso accade nella nostra città. La pulizia, la manutenzione, la raccolta, le attività della polizia locale. Ma oggi è un 'giorno particolarmente speciale perchè oggi inizia il nuovo anno scolastico i nostri ragazzi magari saranno ancora dormendo. Mi piacerebbe che potesse arrivare l'auspicio del sindaco: “Cari ragazzi che voi possiate conquistare il vostro futuro nella nostra Reggio Calabria”. Noi ci ritroveremo tutti insieme il trenta settembre allo stadio Granillo per festeggiare formalmente e inaugurare un nuovo anno scolastico. Nel frattempo da domani inizierò a visitare personalmente tutte le strutture scolastiche nessuna esclusa presenti sul nostro territorio comunale. Intanto buon inizio dell'anno scolastico buona giornata a tutti quanti voi». Questo il messaggio del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.