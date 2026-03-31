Le polemiche sui sottosegretari «non sono una delle questioni centrali per la Calabria». Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha commentato il dibattito seguito al Consiglio regionale, ribadendo che «i costi sono stati in gran parte risolti con un emendamento di maggioranza» e che figure analoghe «sono presenti in quasi tutte le regioni italiane».

Per il governatore, l’attenzione dovrebbe concentrarsi su altre priorità: «Il mio impegno è su tante questioni che riguardano il futuro della Calabria. A volte fanno notizia aspetti che alimentano l’antipolitica, ma che non incidono concretamente sullo sviluppo della regione».

Nel corso dell’intervento, Occhiuto ha poi aperto anche al tema delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, soffermandosi sulla possibile candidatura di Francesco Cannizzaro.

«È una bella notizia che si candidi – ha dichiarato – perché è un dirigente politico di primissimo livello, ha dimostrato capacità, passione e competenza e saprà essere un ottimo sindaco per la città metropolitana di Reggio Calabria».

Un’investitura politica chiara, accompagnata però da una condizione: «Gli ho detto che dovrà comunque restare coordinatore regionale, perché ho bisogno di lui».