La presentazione delle Next Gen Atp Finals è stata occasione per il ministro Andrea Abodi per ribadire che «Reggio e le città di questa Regione hanno di fronte importanti opportunità e avranno tutta la piena collaborazione del Governo»

«Da eventi di rilievo come le Next Gen Atp Finals si parte per cercare di diffondere la pratica sportiva in tutte le sue forme, per incidere attraverso lo sport sulla quotidianità di un territorio, per concretizzare il fine di ogni investimento pubblico, ossia quello di migliorare la qualità della vita e unire il Paese ».

Lo sport come veicolo fondamentale di coesione sociale e le politiche sportive come strumento essenziale per prevenire i disagi giovanili e per generare vivibilità e salute psicofisica . Il ministro per lo Sport ei Giovani, Andrea Abodi si è molto soffermato sull'aspetto educativo e trasformativo dello sport nella vita di comunità e nella infrastrutturazione del territorio .

Da Torino a Reggio Calabria

La presentazione a palazzo Alvaro del prestigioso torneo riservato ai migliori 8 tennisti under 20 del mondo , in programma al Palacalafiore di Reggio dal 9 al 13 dicembre prossimi, è stata occasione per ribadire come occorrano « continuità di eventi come di politiche e che questa tappa nel profondo Sud a Reggio, intesa come investimento finanziato con le risorse dell'Atp Finals di Torino nel profondo nord, incarna anche plasticamente la visione di un Paese in cui le opportunità devono essere le medesime. Il fine delle politiche che seminano , appunto, su un terreno che deve continuare ad essere curato per produrre frutti, è proprio quello di accorciare le distanze. Fine che questo il Governo sta perseguendo anche attraverso lo sport che trasversalmente sa coinvolgendo ognuno per il suo ambito di competenza.

A Rosarno e San Ferdinando, destinatari di fondi del decreto Periferie, stiamo ragionando con Sport e Salute affinchè l'attenzione allo sport e ai giovani sia stabile e profonda e non passeggera . E ancora – ha proseguito il ministro Andrea Abodi - un miliardo di euro per le palestre scolastiche, in gran parte destinato a questa Regione ea questa città, è stato impegnato con il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara . Una campagna mai fatta in precedenza così come quella dei 50 milioni di euro, che sembrano pochi ma non lo sono, per migliorare gli oratori nella loro dimensione sportiva e di intrattenimento . Stiamo cercando di consacrare il valore educativo sociale di promozione del benessere psicofisico delle persone attraverso lo sport e attraverso anche le politiche giovanili. In linea con questo anche i 1.543 playground nei comuni del Sud con meno di diecimila abitanti. Di questi, 310 sono in Calabria e 305 sono già stati realizzati (70 nella sola provincia di Reggio), in meno di tre anni , grazie alla collaborazione tra Sport e Salute, il Dipartimento per lo Sport e le amministrazioni locali.

Forse lo abbiamo fatto troppo silenziosamente, lasciando soltanto all'apprezzamento della comunità i risultati di questi interventi. Parliamo delle aree interne, dei piccoli borghi, dei piccoli centri che stiamo cercando di rendere più vivibili e capaci di offrire anche un motivo per restare o per tornare, attraverso l'infrastruttura sportiva », ha sottolineato il ministro Andrea Abodi.

Presentazione Next gen a Reggio Cannizzaro Binaghi Abodi Mezzaroma Occhiuto

Reggio, tappa dello sviluppo del tennis italiano

Una visione richiamata anche dal presidente della federazione Tennis e Padel, Andrea Binaghi . « Le Next Gen Atp Finals a Reggio rappresentano il completamento dello sviluppo del tennis Italiano, tracciato dall'investimento sul settore giovanile, sul livello agonistico sulla Tv in chiaro e adesso sull' impiantistica. Un percorso che pone adesso Reggio, con Torino e Bologna, al centro dei principali eventi tennistici dell'anno ».

Lo sport, difesa immunitaria sociale per eccellenza

A proposito di continuità di eventi e di impegno, « torniamo nelle prossime settimane perché apriremo qui in Calabria un hub del progetto Rete, insieme a Invitalia . Anche il progetto Fabbrica, che presenteremo ad Ascoli, avrà un elemento importante in questa regione. Fabbrica significa spazi civici per la gioventù, all'interno dei quali lo sport gratuito diventa un elemento di attrazione per affrontare problematiche sociali come la dispersione scolastica, la povertà educativa e il disagio .

Lo sport è fondamentale come difesa immunitaria sociale, come elemento di benessere delle persone e delle comunità. E ancora Rigenerazioni, un altro progetto che anche in Calabria avrà una sua espressione. Noi ci siamo e restiamo ».

La sfida dell'indice di sportività

L'obiettivo è quello di scalare la classifica degli indici di sportività che vedono Reggio indietro.

«Ci ​​stiamo abituando molto a studiare analizzare ea raccogliere dati per trarre delle indicazioni e programmare le attività successive . Tra questi anche quelli alla base dell'indice di sportività che elabora il Sole 24 ore . Non sono numeri freddi ma l'espressione di una condizione sulla quale intervenire. Reggio Calabria non esprime tutto il suo potenziale sulla base delle quattro macro aree con decine di indicatori oggettivi. La sfida di tutti noi è vedere come nei prossimi anni, grazie al lavoro, alla passione, alla competenza alla collaborazione si possa cambiare questa situazione per arrivare a occupare una posizione più dignitosa e che questo territorio merita meraviglioso.