La segretaria Eliana Ciappina: «L’attività di supporto e coordinamento di Valentina Lacapria e Marco Costantino, unito a quello di Natalia Parrello per le Donne Democratiche, è un segnale di nuova forza per il nostro progetto politico in cui crediamo fermamente»

In ottica rinnovamento, un nuovo assetto del coordinamento direttivo del circolo cittadino si presenta alla comunità. Il coordinamento è già a lavoro per tracciare le linee guida dell’azione politica per i prossimi mesi.

Il supporto di Valentina Lacapria e Marco Costantino, e quello di Natalia Parrello per il gruppo delle donne Dem, sarà importante per contribuire ad elaborare proposte concrete con un rafforzamento dell'attività d'indirizzo del circolo, promuovendo una partecipazione sempre più inclusiva alla vita politica cittadina e del territorio, che non lasci indietro nessuno.

Tanti i temi prioritari scelti dal Circolo sui quali si concentrerà l’attività nei prossimi mesi, a partire dalle esigenze e dalle problematiche attuali della Città, da vivere e passare sotto la lente di ingrandimento offerto dal dialogo con la comunità tutta (cittadini, associazioni, lavoratori). Da qui si partirà al fine di sviluppare progettualità condivise, oltre che con lo sviluppo di proposte su temi chiave come sostenibilità, servizi pubblici e coesione sociale, con una attenzione particolare alla necessaria e ritrovata partecipazione giovanile.

Inoltre, diritti e pari opportunità saranno al centro, grazie ad nuovo slancio all'agenda di genere attraverso il lavoro delle Donne Dem, valorizzando il ruolo della leadership femminile in ogni settore e ad ogni livello.

«L’attività di supporto e coordinamento di Valentina Lacapria e Marco Costantino, unito a quello di Natalia Parrello per le Donne Democratiche, è un segnale di nuova forza e slancio per il nostro progetto politico in cui crediamo fermamente», dichiara la segretaria del circolo Eliana Ciappina, «Siamo pronti ad affrontare i prossimi impegni con una squadra unita, determinata e che sia vicina ai bisogni reali delle persone».

A tal proposito, si ricorda la presenza della sede del circolo cittadino in via Oberdan 17 a Palmi, aperta a chiunque volesse dare un'idea, una proposta o semplicemente per confrontarsi su temi che interessano la collettività.

«Un presidio fondamentale - continua la segretaria - per promuovere il dialogo e il confronto sulle problematiche e le necessità della comunità e dell’intero territorio».