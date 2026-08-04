Romeo, Curatola e Parisi esaltano la ripresa dei lavori e l’inaugurazione del 9 ottobre: «Dopo undici anni di promesse, finalmente un’opera concreta per la città»
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Il gruppo consiliare Reggio Futura accoglie con grande soddisfazione l’annuncio della ripresa dei lavori del Ponte sul Calopinace e della sua inaugurazione, prevista per il prossimo 9 ottobre.
«Il Ponte sul Calopinace era diventato il monumento ai ritardi – dichiarano Daniele Romeo, Maria Luisa Curatola e Marco Parisi–Il 9 ottobre diventerà il monumento a un cambio di passo. Per undici anni abbiamo assistito all’inaugurazione delle promesse; adesso inauguriamo un’opera. Ed è esattamente questa la differenza che i reggini aspettavano».
Per Reggio Futura, il completamento del ponte rappresenta molto più della conclusione di un cantiere: è il segnale concreto di un nuovo metodo di governo, fondato sulla capacità di risolvere i problemi e portare a termine le opere attese dalla città.
«I cittadini – proseguono Romeo, Curatola e Parisi – sapranno giudicare chi, per oltre un decennio, ha lasciato quest’opera incompiuta e chi, invece, ha avuto il coraggio e la determinazione di sbloccarla. Noi non siamo interessati alle polemiche, ma ai risultati. Reggio ha perso troppo tempo e troppe occasioni. Adesso è il momento di recuperare quel tempo con i fatti».
Il gruppo Reggio Futura, quindi, esprime il proprio plauso al sindaco Francesco Cannizzaro e all’Amministrazione comunale per aver impresso un’accelerazione decisiva a un’infrastruttura strategica per la mobilità e per lo sviluppo della città.
«Il 9 ottobre - conclude il gruppo di Reggio Futura - non sarà soltanto il giorno dell’inaugurazione di un ponte: sarà la dimostrazione che Reggio Calabria può finalmente tornare a misurare la politica sulle opere concluse e non sulle promesse annunciate».