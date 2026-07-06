Importante risultato raggiunto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Simona Scarcella sul fronte del recupero tributario.



Si è svolto oggi un incontro operativo, promosso dal sindaco Simona Scarcella, alla presenza della stessa, della dott.ssa Valeria Borruto e del dott. Giuseppe Aliano, funzionari della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Presidente del Consiglio Comunale di Gioia Tauro, Giulio Ranieri, e del Responsabile dell’Area Tributi del Comune, dott. Rocco Vitetta.



Nel corso della riunione è stata definita una rilevante posizione debitoria relativa al tributo idrico dovuto dall’Istituto “Francesco Severi” di Gioia Tauro per il periodo 2017-2025. Una situazione che si protraeva da anni e che aveva determinato un consistente credito a favore del Comune.



Sebbene la posizione debitoria fosse nota da tempo, nessuna amministrazione precedente era riuscita a trasformare gli atti in risultati concreti. L’attuale Amministrazione ha invece avviato un percorso efficace di recupero delle somme dovute, ottenendo il pagamento di tre delle cinque fatture rimaste insolute. A breve si procederà anche al saldo delle restanti due fatture, consentendo la completa regolarizzazione della posizione.



L’operazione rappresenta un importante traguardo per le casse comunali, assicurando una significativa immissione di liquidità e confermando l’efficacia dell’azione amministrativa nel recupero delle entrate dell’Ente.



Determinante è stata la sinergia istituzionale tra il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il confronto costruttivo e la piena collaborazione tra gli uffici hanno permesso di sbloccare una vicenda rimasta irrisolta per molti anni, dimostrando come il lavoro di squadra e la condivisione degli obiettivi possano produrre risultati concreti nell’interesse della collettività.



Il sindaco Simona Scarcella, promotrice dell’iniziativa, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto e rivolge un sentito ringraziamento alla dott.ssa Valeria Borruto, al dott. Giuseppe Aliano, al Presidente del Consiglio Comunale Giulio Ranieri e al Responsabile dell’Area Tributi, dott. Rocco Vitetta, per il lavoro svolto con professionalità e spirito di collaborazione, che ha consentito di portare a soluzione una complessa situazione debitoria, rafforzando le finanze dell’Ente e garantendo una gestione sempre più efficiente delle risorse pubbliche.