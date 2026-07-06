Il sindaco dispone il rinvio di 45 minuti in considerazione delle elevate temperature previste. Alle 17 confermata la conferenza stampa del ministro Antonio Tajani
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In considerazione delle elevate temperature previste, il Sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, ha disposto il differimento di 45 minuti dell'inizio dei lavori del Consiglio comunale aperto, che si terrà presso l'Arena dello Stretto "Ciccio Franco".
Pertanto, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale avrà inizio alle ore 19.15, in luogo dell'orario precedentemente previsto (18:30).
Resta invece confermata la conferenza stampa con il Ministro degli Esteri, on. Antonio Tajani, in programma oggi alle ore 17 a Palazzo Alvaro.