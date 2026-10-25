Un fronte comune per difendere il diritto alla salute e l'assistenza territoriale nella zona Nord di Reggio Calabria. Il gruppo consiliare "Uniti per Reggio Nord" della III Circoscrizione ha annunciato un sit-in con la cittadinanza per lunedì 26 ottobre alle ore 11:00, che si terrà proprio davanti al Poliambulatorio di Gallico, in via Evelina Plutino Giuffrè (già via Quarnaro II).

L’iniziativa nasce con l'obiettivo prioritario di informare e sensibilizzare la popolazione sui gravi rischi e sulle conseguenze concrete che deriverebbero dalla chiusura della struttura sanitaria, considerata un punto di riferimento insostituibile per l'intero comprensorio.

All'appello della III Circoscrizione ha risposto una vasta rete di forze politiche e sociali. Oltre ai consiglieri di "Uniti per Reggio Nord", manifesteranno i gruppi consiliari di minoranza del Consiglio comunale, rappresentanti istituzionali e delegazioni delle Circoscrizioni 1, 2, 4 e 5. Massiccia anche la presenza della politica locale, con l'adesione dei circoli territoriali di Pd, Avs, Casa Riformista, i Socialisti, Reset, Svolta e La Strada, a cui si uniranno organizzazioni sindacali, comitati civici e associazioni del territorio, tutti uniti per chiedere la salvaguardia del presidio.