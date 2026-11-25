Un’importante occasione per rafforzare il rapporto tra Amministrazione e personale

Valorizzare il contributo umano e professionale di quanti, attraverso il proprio impegno quotidiano, garantiscono il funzionamento della macchina amministrativa e concorrono alla crescita della città. È questo il significato dell’iniziativa promossa dal Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che alle 18 di martedì 1° dicembre, al Teatro Comunale “Francesco Cilea”, incontrerà, insieme all’Amministrazione comunale, tutti i dipendenti dell’Ente.

A conferire ulteriore rilevanza istituzionale all’appuntamento sarà la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

«L’incontro nasce dal desiderio – sottolinea il Sindaco Cannizzaro – di testimoniare la gratitudine dell’Amministrazione a quanti, con professionalità e dedizione, sono quotidianamente al servizio della comunità reggina. La presenza del Ministro Zangrillo, al quale rivolgo il mio più sentito ringraziamento, impreziosisce un appuntamento pensato per alimentare l’orgoglio e il senso di appartenenza all’Ente».

La cerimonia, introdotta dall’esecuzione dell’Inno nazionale, prevede il saluto dell’Assessore al Personale, Antonino Maiolino, cui seguiranno uno spettacolo di cabaret e l’intervento del Primo Cittadino. Le conclusioni saranno affidate al Ministro Zangrillo.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per rafforzare il rapporto tra Amministrazione e personale comunale, nella consapevolezza che costruire il futuro di Reggio Calabria sia una responsabilità comune, animata dall’orgoglio di essere al servizio della propria città.