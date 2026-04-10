«Accolgo con grande soddisfazione la decisione del Consiglio dei ministri, che ha deliberato la revoca del commissariamento della sanità in Calabria, chiudendo una fase durata 17 anni e segnando un passaggio di straordinario rilievo per la nostra regione», dichiara la senatrice Tilde Minasi.



«Si tratta - continua - di un risultato importante, maturato al termine di un percorso istituzionale che ha visto la proposta del ministro Roberto Calderoli, con il parere favorevole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e del ministro della Salute Orazio Schillaci. È un segnale chiaro di fiducia verso la Calabria e verso la possibilità di restituire pienamente alla Regione la responsabilità della propria programmazione sanitaria.



In questo passaggio - aggiunge - merita di essere evidenziato anche il lavoro portato avanti dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, che in questi anni ha accompagnato con serietà e impegno un percorso complesso, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento di questo risultato.



La fine del commissariamento - precisa - non rappresenta soltanto la chiusura di una lunga fase straordinaria, ma segna l’avvio di una stagione nuova, nella quale la Calabria torna a esercitare pienamente la propria responsabilità istituzionale nella programmazione sanitaria. Un passaggio che restituisce alla Regione un orizzonte di normalità e che deve ora tradursi in una fase di maggiore efficienza, fiducia e rafforzamento dei servizi, accompagnando con continuità il percorso verso l’uscita dal piano di rientro.



Si apre ora - conclude - una responsabilità importante, ma anche una grande opportunità: fare di questo passaggio non solo la fine di una lunga parentesi, ma l’inizio di una nuova stagione di rilancio, nella quale il diritto alla salute possa trovare risposte sempre più concrete, tempestive e vicine ai cittadini, alle famiglie e ai territori».