È scontro aperto all’interno della Lega calabrese. Il consigliere comunale di Reggio Calabria Giuseppe De Biasi interviene contro il deputato Domenico Furgiuele, contestandone le recenti dichiarazioni e difendendo la senatrice Tilde Minasi e il sindaco Francesco Cannizzaro.

«Suscita un misto di sconcerto e amarezza leggere le recenti esternazioni dell’onorevole Domenico Furgiuele, il quale sembra essersi eretto a una sorta di “padreterno” della politica calabrese, dispensando pagelle ed esami di consenso. La realtà dei fatti e la storia elettorale, tuttavia, raccontano una verità ben diversa e smentiscono categoricamente la sua narrazione», afferma De Biasi.

Il consigliere comunale ricorda di avere iniziato il proprio percorso nella Lega circa dieci anni fa, proprio al fianco di Minasi, e ricostruisce il risultato elettorale ottenuto dal partito nel 2018.

«È opportuno rinfrescare la memoria a Furgiuele: se nel 2018 ha potuto varcare la soglia della Camera dei deputati, lo deve in larghissima misura proprio alla straordinaria spinta elettorale generata da Tilde Minasi. In quella competizione, con la sua autorevole candidatura al Senato, la Lega a Reggio Calabria toccò lo storico traguardo del 10%, raccogliendo oltre 53mila voti complessivi. Fu esattamente quell’ondata di consenso, costruita con impegno e radicamento, a consentire la sua elezione. Parlare oggi di “voti da contare” nei confronti di chi ha portato in dote al partito numeri di questo peso appare perlomeno paradossale».

De Biasi interviene anche sugli attacchi rivolti a Cannizzaro, che ha lasciato la Camera per candidarsi e assumere la guida del Comune di Reggio Calabria.

«Cannizzaro ha dimostrato un coraggio politico raro e un attaccamento viscerale alla nostra città: con assoluta coerenza, ha scelto di abbandonare una comoda e sicura poltrona alla Camera dei deputati per scendere in campo, mettersi in gioco in prima persona e assumere l’impegnativa carica di sindaco. Un gesto di profonda dedizione civica che evidentemente a qualcuno sfugge».

Secondo il consigliere comunale, dietro le critiche rivolte al sindaco ci sarebbe l’interesse per il seggio parlamentare lasciato libero: «L’impressione è che chi oggi lo attacca miri proprio a occupare quella specifica poltrona parlamentare, cercando manovre di palazzo per appropriarsi di un seggio senza possedere minimamente quella reale legittimazione popolare che, invece, Cannizzaro ha sempre saputo conquistare sul campo, elezione dopo elezione».

«Tilde Minasi incarna da sempre una presenza coerente, leale e specchiata all’interno della destra reggina, così come evidente è la serietà di chi oggi amministra la città. Chi si scopre critico d’occasione per giustificare l’ennesimo cambio di casacca dovrebbe fare i conti con la propria traiettoria. Reggio Calabria e il centrodestra sano vanno avanti a testa alta, forti di una storia di appartenenza autentica e del lavoro quotidiano per il territorio», conclude De Biasi.