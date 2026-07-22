Il Gruppo consiliare Reggio Futura, composto dai consiglieri Daniele Romeo, Luisa Curatola e Marco Parisi, esprime profonda soddisfazione per la straordinaria stagione che lo sport reggino ha vissuto, caratterizzata da successi che riportano Reggio Calabria al centro del panorama sportivo nazionale ed europeo.

Il ripescaggio della Viola Reggio Calabria nel campionato di Serie B nazionale rappresenta una notizia che restituisce entusiasmo a migliaia di appassionati e riaccende una storia sportiva che appartiene all’identità della nostra città. La Viola è molto più di una società sportiva: è un patrimonio che ha fatto conoscere Reggio Calabria ben oltre i confini regionali e che oggi merita di tornare protagonista.

Allo stesso tempo, gli straordinari risultati della Domotek Volley testimoniano come una programmazione seria, una dirigenza competente e una progettualità credibile possano trasformarsi in successi sportivi e in un autentico motivo di orgoglio per l’intera comunità.

Allo stesso modo è motivo di immensa soddisfazione il titolo europeo conquistato dalla Reggio Bic, eccellenza assoluta dello sport paralimpico, che continua a rappresentare un modello di inclusione, resilienza e altissimo livello agonistico. Un successo che rende onore non solo alla società, ma all’intera città di Reggio Calabria.

Complimenti anche alla Reghion 730 A.C., capace di conquistare per il secondo anno consecutivo il titolo di Campione d’Italia CSI di Basket, confermando una continuità di risultati che premia il lavoro svolto con passione e competenza.

Un riconoscimento va inoltre alla Puliservice Volley Femminile, che affronterà il prossimo campionato nazionale di Serie B2, contribuendo a rafforzare il movimento della pallavolo e dello sport femminile nella nostra città.

Questo momento così positivo deve rappresentare anche uno stimolo per guardare con rinnovata fiducia al futuro della Reggina, patrimonio sportivo e identitario della nostra città. Le recenti dichiarazioni del presidente Claudio Lotito e del sindaco Francesco Cannizzaro confermano quanto il blasone della Reggina continui ad esercitare fascino e prestigio nel panorama calcistico nazionale.

Questi risultati non sono frutto del caso. Sono il prodotto del lavoro quotidiano di società sportive, dirigenti, allenatori, atleti, famiglie e volontari che, tra mille difficoltà economiche e strutturali, continuano a investire sul futuro dei giovani e sull’immagine migliore della nostra città.

Per questo riteniamo che il momento imponga una riflessione politica. Con l’Amministrazione di centrodestra lo sport non sarà più considerato un settore marginale dell’azione amministrativa, ma tornerà ad essere una priorità strategica. Investire nello sport significa investire nella crescita sociale, nell’inclusione, nella salute, nella prevenzione del disagio giovanile e anche nello sviluppo economico e turistico del territorio.

Reggio Calabria dispone di società che competono ai massimi livelli in discipline diverse e che rappresentano la città in Italia e in Europa. Questo patrimonio sarà sostenuto con una programmazione seria, attraverso il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi, una maggiore collaborazione con le realtà associative e una pianificazione degli eventi sportivi capace di valorizzare il nome della città.

Come Gruppo consiliare Reggio Futura continueremo a sostenere tutte le iniziative che vadano nella direzione di rafforzare il sistema sportivo reggino, favorendo condizioni che consentano alle società di crescere e di programmare il proprio futuro con maggiore serenità.

Oggi celebriamo i risultati raggiunti dalla Viola, dalla Domotek Volley, dalla Reggio Bic, dalla Reghion 730 A.C., dalla Puliservice Volley Femminile e da tutte le società che ogni giorno portano in alto il nome di Reggio Calabria. Ma il modo migliore per onorare questi successi è trasformarli in un punto di partenza, costruendo una politica dello sport moderna, condivisa e capace di accompagnare le tante eccellenze del nostro territorio.