Il sindaco di Roccaforte del Greco e presidente dell'Associazione dei Sindaci dell'Area Grecanica Versante Jonico Meridionale interviene alla giornata tecnico-istituzionale dedicata alla tutela e alla rigenerazione dell'Aspromonte: «Abbiamo un patrimonio straordinario e tutte le condizioni per rilanciare il territorio. Serve il contributo di tutti, al di là delle appartenenze politiche, per valorizzare il territorio»

«Oggi è una grande giornata per l'Area Grecanica. Qui sono presenti istituzioni, ricercatori, tecnici e operatori che possono offrire un contributo determinante al rilancio del nostro territorio. Non chiediamo sussidi, chiediamo soltanto che vengano valorizzate e utilizzate le straordinarie risorse che già possediamo».

È questo il messaggio lanciato da Ercole Nucera, sindaco di Roccaforte del Greco e presidente dell'Associazione dei Sindaci dell'Area Grecanica Versante Jonico Meridionale, nel corso della visita tecnico-istituzionale svoltasi in località Scafi, nel Comune di Condofuri, nell'ambito del progetto Tech4You, finanziato dal Pnrr – NextGenerationEU.

L'iniziativa, promossa con il coinvolgimento del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e coordinata scientificamente dal professor Giuseppe Bombino, ha riunito rappresentanti della Regione Calabria, amministratori locali, enti territoriali, professionisti, operatori forestali e realtà produttive per affrontare le sfide della rigenerazione ambientale, della prevenzione del dissesto idrogeologico e dello sviluppo sostenibile dell'Aspromonte.

«Abbiamo tutte le risorse per costruire il nostro futuro»

Nel suo intervento, Nucera ha richiamato l'attenzione sulle enormi potenzialità dell'Area Grecanica, sottolineando come il territorio disponga di un patrimonio ambientale, paesaggistico e infrastrutturale che attende di essere pienamente valorizzato.

«Noi abbiamo un paesaggio straordinario, abbiamo una diga che rappresenta una risorsa importante e particolare nel panorama del Mezzogiorno, abbiamo un'ex base Nato che rivestiva un ruolo strategico nel cuore del Mediterraneo. Abbiamo tutti gli ingredienti per costruire nuove prospettive di sviluppo. Adesso serve il vostro aiuto».

Un richiamo concreto alle opportunità ancora inespresse di un comprensorio che, pur confrontandosi quotidianamente con difficoltà infrastrutturali, spopolamento e fragilità idrogeologica, conserva risorse naturali, culturali e strategiche capaci di sostenere un autentico percorso di crescita.

Per il primo cittadino, la sfida non può limitarsi alla gestione delle emergenze o alla richiesta di interventi assistenziali, ma deve tradursi in una strategia di valorizzazione delle risorse locali, attraverso progettualità condivise e investimenti mirati.

Un patto istituzionale senza divisioni politiche

Particolarmente significativo il passaggio dedicato alla necessità di costruire una collaborazione stabile tra tutte le istituzioni.

«Voglio essere concreto. Qui ci sono tutte le persone che possono dare un grosso contributo, al di là delle appartenenze politiche. In questo caso ci vuole il contributo di tutti, senza l'esclusione di nessuno».

Parole che assumono il valore di un appello all'unità istituzionale e alla responsabilità collettiva, affinché le esigenze dell'Area Grecanica possano trovare risposte coordinate e durature.

Nella sua duplice veste di sindaco e presidente dell'Associazione dei Sindaci dell'Area Grecanica Versante Jonico Meridionale, Nucera ha posto al centro dell'attenzione il ruolo degli amministratori locali, chiamati a rappresentare comunità che custodiscono un patrimonio di grande valore, ma che necessitano di strumenti adeguati per contrastare l'isolamento e favorire nuove opportunità economiche e occupazionali.

Dalla tutela dell'Aspromonte allo sviluppo delle aree interne

La giornata di Scafi ha offerto un esempio concreto di come la collaborazione tra ricerca scientifica, istituzioni e operatori del territorio possa contribuire alla costruzione di nuovi modelli di gestione ambientale.

Il progetto Tech4You, attraverso l'applicazione di soluzioni basate sulla natura e il recupero dei tronchi degli alberi danneggiati dagli incendi del 2021, punta a contrastare l'erosione dei versanti, favorire la rigenerazione forestale e ridurre i rischi idrogeologici.

Un'esperienza che si inserisce pienamente nella prospettiva di sviluppo richiamata da Nucera: considerare la montagna non come un territorio marginale, ma come una risorsa strategica da tutelare, rendere accessibile e valorizzare.

La sicurezza della viabilità, la salvaguardia del patrimonio naturalistico, il recupero delle infrastrutture esistenti, il sostegno alle attività agricole e la promozione del turismo montano rappresentano ambiti sui quali costruire una collaborazione efficace tra Regione, Città Metropolitana, Comuni, Università ed enti competenti.

«Non assistenzialismo, ma opportunità concrete»

Il messaggio politico e istituzionale espresso dal sindaco di Roccaforte del Greco è quello di un territorio che intende diventare protagonista del proprio futuro.

L'Area Grecanica, secondo la visione delineata da Nucera, non deve essere considerata esclusivamente attraverso le proprie criticità, ma soprattutto per le opportunità che può offrire in termini di sviluppo sostenibile, valorizzazione delle risorse naturali, recupero del patrimonio esistente e rilancio delle comunità locali.

La richiesta rivolta alle istituzioni è quindi quella di superare frammentazioni e contrapposizioni, mettendo a sistema competenze, risorse e strumenti di programmazione.

«Abbiamo tutti gli ingredienti. Ora serve il contributo di tutti, senza escludere nessuno».

È questa la sintesi dell'appello di Ercole Nucera: un invito a costruire un'alleanza concreta e trasversale per restituire centralità all'Area Grecanica e trasformare le sue potenzialità in opportunità reali per le comunità che continuano a vivere e a presidiare il territorio.