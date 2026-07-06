«Siamo soddisfatti dell'annuncio del sindaco Francesco Cannizzaro che in un reel ha dato notizia della chiusura della trattativa per il prossimo concerto del cantante Ultimo allo Stadio Granillo di Reggio Calabria per il 3 luglio 2027. Siamo felici che si sia conclusa positivamente un'attività che era già stata avviata nel mese di marzo, con numerosi contatti tra rappresentanti dell'Amministrazione ed i promoters coinvolti nell'operazione, interlocuzioni operative e nelle settimane successive, ad aprile, alcuni sopralluoghi allo stadio Oreste Granillo, che grazie ai lavori di ammodernamento effettuati negli anni scorsi, su tribune, illuminazione e sicurezza, è pronto per ospitare i grandi eventi».

E' quanto affermano in una nota i gruppi Reset e Svolta del Comune di Reggio Calabria che proseguono: "E' una ottima notizia per la Città che il sindaco Cannizzaro continui la traccia di lavoro che si era avviata negli anni scorsi e che, per ciò che riguarda lo Stadio Granillo, cosi come per il PalaCalafiore, ha visto ingenti investimenti dell'Amministrazione, per cospicui restyling degli impianti, che ora consentono di ospitare grandi eventi e manifestazioni di caratura nazionale ed internazionale, oltre ad essere pronti per i più importanti palcoscenici sportivi".

