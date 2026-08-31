Il calciatore si è infortunato durante la gara di ieri sera. I tempi di recupero saranno valutati dopo l’intervento chirurgico

Brutte notizie per la Reggina e per Andrea Palmieri, infortunatosi nel corso della gara disputata ieri sera. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola sinistra.

A comunicarlo è stata la società amaranto attraverso una nota ufficiale. Palmieri dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Soltanto dopo l’operazione e le successive valutazioni mediche sarà possibile definire con maggiore precisione i tempi necessari per il recupero e il ritorno in campo.