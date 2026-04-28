C’è un punto, nel cuore del Mediterraneo, in cui il mare sembra trattenere il respiro. È lo Stretto di Messina, dove Scilla e Cariddi si fronteggiano da secoli, come due presenze antiche che non smettono mai di cercarsi. In questa giornata di sole, la luce accarezza le acque con una dolcezza quasi irreale, trasformando ogni riflesso in un battito di poesia.

Da una riva, Scilla osserva silenziosa; dall’altra, Messina e Punta Faro rispondono con la stessa quieta intensità. Le correnti scorrono come pensieri segreti, intrecciando storie di marinai, leggende e attese. Qui, il tempo sembra rallentare, lasciando spazio a un dialogo muto tra terra e mare, tra passato e presente. È un luogo che non divide, ma unisce: due sponde, un solo respiro, e un infinito sentimento che vibra nell’aria limpida, come una promessa mai spezzata.