Fuori Reggio

Il Regno Unito sotto shock, orfano dopo 70 anni della sua regina. I figli di Elisabetta fuori del castello di Balmoral tra la gente. Ufficializzata la data delle esequie il 19 settembre, ci sarà anche Biden
I Paesi del G7 hanno deciso di introdurre un tetto massimo al prezzo del petrolio russo. Gazprom ha fatto sapere che il Nord Stream non ripartirà, com'era invece previsto dopo tre giorni di manutenzione
La perestroika, il crollo del Muro di Berlino, la fine della guerra fredda, il disarmo nucleare, il ritiro dall'Afghanistan: il nome di Mikhail Gorbaciov, spentosi dopo una lunga malattia, evoca un'intera epoca di cambiamenti storici conclusasi nel '91 con il crollo dell'Urss