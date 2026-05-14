L’estate ancora non è arrivata sul calendario, ma in città si respira già un’altra aria. La rubrica de ilReggino.it accompagna i prossimi giorni, dai lidi che tornano a riempirsi ai grandi eventi sul lungomare, Reggio comincia a vivere le sue prime vere notti d’estate.

Le prime domeniche in spiaggia, i tramonti che diventano appuntamenti, la musica che si sposta all’aperto e quei pomeriggi che iniziano con un aperitivo e finiscono ore dopo, tra dj set e luci sul mare. A Reggio Calabria il weekend cambia ritmo e comincia ad assomigliare sempre di più all’estate. Non soltanto nei lidi o nei locali della costa, ma anche nel centro città, dove la programmazione continua a muoversi tra live, teatro, eventi culturali e nightlife.

I prossimi giorni mettono insieme mondi diversi ma sempre più vicini: beach vibes, elettronica, spettacoli contemporanei, concerti, karaoke, sport e format all’aperto che iniziano a riportare la gente fuori casa fino a tardi.

Giovedì 14 maggio il Malavenda Cafè ospiterà “I Figli dell’Officina”, gruppo che attraversa folk, rock e cantautorato italiano con riferimenti all’impegno civile e sociale. Una serata che si inserisce nella linea musicale di uno dei locali che negli ultimi anni ha continuato a mantenere vivo il circuito dei concerti in città.

Sempre giovedì il calendario reggino distribuirà appuntamenti in diversi punti della città. Alla Pinacoteca Civica proseguirà “Primavera Arte”, mentre da Undead arriveranno le selezioni musicali di “Hidden Grooves”, sempre più vicine alle sonorità underground. All’Oasi Village tornerà “Canta che ti passa”, tra karaoke e cena, mentre al Denavino spazio alla Trikustico Band.

Nella stessa serata ci saranno anche il “Game Night” della Gilda Role & Roll e il disco bowling del Bowling San Gregorio, a conferma di una proposta che continua ad allargarsi tra pubblici e generazioni differenti.

Giovedì sarà inoltre la giornata conclusiva del progetto “Mani in pasta”, promosso dal Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 insieme all’Istituto Alberghiero Turistico “Giovanni Trecroci” e all’Associazione Italiana Persone Down di Reggio Calabria. A Villa San Giovanni verranno consegnati gli attestati professionali ai ragazzi che hanno preso parte al percorso formativo, prima della cena solidale organizzata all’interno dell’istituto.

Sul fronte teatrale continua intanto la programmazione di SpazioTeatro con “Casa dei Racconti Kids”, mentre all’interno della rassegna “Teatro nei Musei” trova spazio “Persefone”, spettacolo diretto da Matteo Tarasco con Katia Colica. Sabato 16 maggio il Castello Aragonese ospiterà invece “L’Impossibile Banchetto”, produzione di Officine Jonike Arti costruita attorno a un immaginario incontro tra figure iconiche della storia e dell’arte contemporanea. Sempre sabato al Cine Teatro Metropolitano DLF andrà in scena anche “La Battaglia d’Aspromonte”, reading scenico multimediale tratto dal poema dedicato all’Aspromonte.

Venerdì 15 maggio sarà invece la musica elettronica a prendersi una parte importante della notte reggina. Da Undead arriverà Aphrodite, ospite della Socio Crew, protagonista di un set tra sonorità underground e atmosfere clubbing. Un appuntamento che conferma come la scena elettronica cittadina stia continuando a costruire una propria identità sempre più riconoscibile.

Sempre venerdì spazio anche al rock dei Big Sur da “Mia Mamma Mia”, mentre il weekend inizierà gradualmente a spostarsi verso il mare.

Sabato 16 maggio l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” ospiterà invece il Reggio Pickleball Fest, evento che unirà sport, spettacolo e intrattenimento con la partecipazione di grandi nomi del panorama sportivo e televisivo italiano come Francesca Piccinini, Carlton Myers, Nicola Ventola e Nicola Legrottaglie. Un appuntamento che trasformerà il lungomare in un grande villaggio sportivo affacciato sullo Stretto.

Sempre sabato, a Roccella Jonica, spazio alla “Notte dei Popoli del Mediterraneo”, con il concertone che vedrà protagonista Mimmo Cavallaro insieme ad artisti provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo.

Poi arriverà la domenica e il mare tornerà definitivamente al centro del weekend. All’Oasi andrà in scena “Melanina”, uno dei beach party più riconoscibili del panorama reggino, con i dj set di Tascky, Grooze e Jocalabrese tra sole, elettronica e tramonto sul mare.

Sempre domenica il Tuluum Beach Club ospiterà una nuova edizione di “Chicnic”, format che accompagnerà il pubblico dal brunch fino al sunset tra dj set, aperitivi e musica. In console Filippo Hadu, mentre il live sarà affidato a Filippo Lopresti con un repertorio che attraversa gli anni ’70, ’80 e ’90.

Sul fronte sunset, il Cala Viola continuerà invece a spingere sulla formula aperitivo e tramonto vista Stretto, mentre il Kalura tornerà con “Sandro portami al mare”, appuntamento che negli ultimi anni è diventato una presenza fissa delle domeniche reggine tra piscina, musica e intrattenimento.

Tra beach party, teatro, elettronica, concerti, sport e tramonti sul mare, la sensazione è che il weekend reggino abbia ormai iniziato a cambiare pelle. Le spiagge tornano a riempirsi, i lidi si riprendono il centro delle serate e la città ricomincia lentamente a vivere le sue notti all’aperto.