La rubrica NON C’È NENTI de ilReggino.it accompagna il ponte tra fine maggio e inizio giugno tra festival gastronomici, dj set, teatro, karaoke indie, reading, mostre ed eventi diffusi tra città e provincia. Dopo settimane dominate dalla campagna elettorale, Reggio ritrova il suo ritmo fatto di lungomare pieno, musica all’aperto e locali affollati fino a tarda sera.

Per settimane il centro città è stato occupato da comizi, gazebo e candidati. Adesso invece cambia completamente il paesaggio. Tornano i tavoli fuori dai locali, le passeggiate sul lungomare e quei fine settimana che iniziano il giovedì sera e finiscono direttamente la domenica notte.

Giovedì il weekend inizierà già con una città piena di appuntamenti sparsi tra centro e mare. All’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo spazio all’incontro «Like, identità e senso – Cosa cercano davvero i giovani?», confronto dedicato al rapporto tra adolescenti, social network e costruzione dell’identità con magistrati, psicologi e rappresentanti della Polizia Postale.

Durante la giornata continueranno anche le mostre e i percorsi espositivi aperti in città. Al Palazzo della Cultura spazio a «Paolo Rossi. Un ragazzo d’oro» e a «Cieli dell’arte», mentre al Museo Diocesano prosegue «Gaza – Là dove resiste la vita», mostra fotografica firmata da Fadi A. Thabet. All’Hotel Medinblu continua invece «La Mostra», esposizione di arte generativa di Raffaele Mortelliti.

La sera il centro si dividerà tra musica e locali. Da Denavino andrà in scena «Baudelaire – Il Martire», appuntamento costruito tra poesia, musica e dj set, mentre all’Undead Sergio Sorrentino proporrà una selezione in vinile dedicata alle sonorità più ricercate. All’Oasi Village continua invece «Canta che ti passa», il format tra karaoke, cena e tavolate sul mare che nelle ultime settimane si è ritagliato uno spazio fisso nelle serate reggine.

Sempre giovedì Piazza Italia sarà il punto di partenza del pub crawl organizzato da ESN Reggio Calabria con tappe nei locali del centro città, mentre alla Gilda Role & Roll proseguiranno le game night dedicate ai giochi da tavolo. A San Gregorio, invece, spazio al disco bowling con dj set al Bowling San Gregorio.

Venerdì il cuore della città sarà ancora una volta il Lungomare Falcomatà. Nell’area della Torre Nervi entra nel vivo il «Calabria Pizza Fest», il villaggio dedicato alla pizza e alle eccellenze gastronomiche calabresi che accompagnerà il ponte fino al 2 giugno tra stand, degustazioni, musica e appuntamenti serali.

Sempre sul lungomare spazio anche a «Sbronziamoci di Creatività», manifestazione organizzata dall’associazione L’Oro di Febea che fino al 2 giugno porterà artigianato handmade, espositori e installazioni lungo la passeggiata sul mare.

La serata di venerdì continuerà poi tra musica e spettacoli. Al Cartoline After Club arriva «Callas / Pasolini», nuovo appuntamento del «Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival».

Venerdì e sabato anche il «Calabria Pizza Fest» entrerà nel vivo con masterclass, showcooking, dj set e live music sul Lungomare Falcomatà.

Sabato 30 maggio spazio alla masterclass di Luciano Sorbillo, ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, seguita dal talk «Pizza Mediterranea: Gusto e Salute» curato dall’Ordine dei Biologi della Calabria. In serata showcooking con Christian Corigliano, Demetrio Brancati e Vincenzo Pennestrì, poi dj set firmato Fridaylicious con Filippo Lopresti e live music dei Blaskom Band.

Sabato il movimento si allargherà ancora di più tra città e provincia. Al Teatro San Bruno il Blu Sky Cabaret porterà in scena «Avendo, potendo, pagando», commedia inserita nella cinquantesima rassegna teatrale, mentre a Melito Porto Salvo prenderà il via la terza edizione dell’«Infiorata Melitese». Le strade del paese verranno trasformate in un percorso di composizioni floreali ispirate al tema «Petali di parole: dove i fiori raccontano pagine».

Sempre sabato al Moonlight spazio anche alla cena di gruppo organizzata attraverso la piattaforma Tablo, uno degli appuntamenti social eating che continuano a crescere tra i locali cittadini.

Domenica gran parte degli appuntamenti guarderà inevitabilmente verso il mare. Sulla via Marina, al Tulum, arriva «CHICNIC – Sun, Food & Music», format firmato Fridaylicious che accompagnerà tutta la giornata tra brunch, dj set e aperitivo al tramonto. Dalle 12.30 brunch con Filippo Hadu, mentre dalle 18 spazio al sunset aperitif con Federica Caracciolo.

Sempre domenica l’Oasi ospiterà anche «Melanina by the Sea», il beach party della Socio Crew che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio preciso nella nightlife reggina. House music, spiaggia, tramonto e dj set accompagneranno uno dei primi appuntamenti che aprono simbolicamente la stagione estiva.

Domenica 31 maggio il «Calabria Pizza Fest» riaprirà già dalla mattina con laboratori dedicati ai più piccoli grazie alla Junior Academy insieme ad Antonio Ventura e Giorgia Riggio. Nel pomeriggio masterclass con Lorenzo Fortuna e Paolo Caridi, mentre la serata verrà accompagnata da Walking Radio by Touring 104 con speaker e dj set distribuiti all’interno del villaggio. A seguire showcooking «Sapori di Calabria», dj set di Tony Erre DJ e live music dei Joe Pugliese Group.

Per chi cerca atmosfere più tranquille, domenica pomeriggio alla Tenuta Borrello andrà in scena il «Silent Reading Party», appuntamento dedicato alla lettura con musica dal vivo, merenda e presentazione del libro «DEIM» insieme all’autore Manuel Ganino.

Alla Gilda Role & Roll arriverà invece una cena con delitto tra personaggi, misteri e improvvisazione, mentre a Locri spazio al «Karaoke Nostalgia Indie», format che porterà il pubblico direttamente sul palco insieme alla band live.

Tra spiagge, pizza, libri, teatro, dj set e serate sul mare, il ponte tra maggio e giugno restituisce alla città il suo scenario più riconoscibile: persone in giro fino a tardi, locali pieni e un’estate che ormai ha iniziato a farsi vedere sul serio.