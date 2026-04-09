La rubrica del weekend de ilReggino.it che ti porta in giro per la città torna anche questa settimana con un calendario che parte già dal giovedì e accompagna Reggio fino alla domenica. Un racconto continuo fatto di luoghi, suoni e pubblici diversi, che si incontrano tra centro, club e spazi culturali.

Con l’arrivo della primavera la città cambia il ritmo e cambia anche il modo di vivere gli spazi: tra mostre, talk, live, clubbing e nuovi format, ci si muove su più livelli, tra cultura e intrattenimento.

Il ritmo parte dal giovedì 9 aprile, con una città che si accende già nel pomeriggio. Al Museo Archeologico prende forma “Terra Mater – Magna Grecia Roots Tribute”, un percorso che lega l’estetica di Versace alle radici mediterranee, mentre all’Hotel Medinblu la pittura digitale di Silvio Mavilla offre uno sguardo contemporaneo sulla produzione artistica. Sul Corso Garibaldi, all’Infopoint, la mostra “Radici” di Simona Treccosti lavora su identità e memoria, mentre da Denavino la parola torna centrale con “#RegalaUnaPoesia: Cesare Pavese”.

La sera si muove in più direzioni. Al Circolo Samarcanda si parla di cinema e primi amori con Fabio Mollo e Pietro Turano, mentre all’Oasi Village si canta con “Canta che ti passa”, tra cena e karaoke. L’Undead propone una serata fatta di musica selezionata e convivialità, mentre alla Gilda Role&Roll si gioca, con una game night che racconta un’altra idea di socialità. Mentre al Malavenda cafè arriva “Mulata raiz”, suoni tradizionali ed elettronica, tra radici e nuove atmosfere, un concerto che sa più di viaggio tra i suoni.

Il venerdì 10 aprile segna l’ingresso pieno nel weekend. All’Interzone la Karaoke Night ribalta il concetto di palco, lasciando spazio a chi ha voglia di mettersi in gioco.

In parallelo, al Cartoline After Club, “Crossroads” del Rapsodie Agresti Festival mette in dialogo arpa e chitarra, tra tradizione e sperimentazione.

Alla Sala SpazioTeatro “Enigmistica” costruisce un live set che attraversa musica e racconto, mentre Via Veneto Dinner Club accende la notte con “Anema & Core”, tra cena spettacolo e after party.

Il sabato 11 aprile comincia già dal mattino, con un cambio di prospettiva. Al Malavenda Caffè Socio Crew porta la musica con cornetto e cappuccino con il nostro caro Grooze, che da bravo music lover riporta al centro il vinile, tra ascolto puro e ricerca sonora.

La sera si apre su più livelli. All’Undead arriva Letouche, tra house e contaminazioni, mentre il Teatro Cilea ospita “I Love 80’s Show”, uno spettacolo che rievoca un immaginario preciso. Sempre sul fronte club e dinner, il Gorgia’s Restaurant propone una serata tra live music e dj set, mentre il Bowling San Gregorio continua con il format Disco Bowling, tra musica e intrattenimento.

La domenica 12 aprile cambia ritmo e si muove tra ironia e creatività. Al Big Easy Music Club la stand up comedy di Andrea Saleri porta sul palco un linguaggio diretto, mentre i dinner show registrano il tutto esaurito, come “Vorrei fosse domenica”.

Nel pomeriggio, al Circolo Agli Ostelli, spazio alla dimensione più rilassata con “Paint & Drink – Spring Edition”, tra arte e convivialità. Mentre dal pomeriggio ritorna con la primavera anche il format “MELANINA” targato Socio Crew, si torna a ballare all’Oasi Viallge, guardando il mare e il tramonto.

Intorno al weekend resta viva anche la dimensione espositiva: dalla mostra “Mediterranee – Architettura e Design per Gianni Versace” fino a “Prima Vera Arte” alla Pinacoteca Civica, passando per i percorsi diffusi in città.

È un fine settimana in movimento, che attraversa giorni e notti senza soluzione di continuità. Con la primavera cambia il ritmo, e la città torna a vivere i suoi spazi.