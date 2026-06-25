Quattro giorni per inaugurare l'estate tra mare, musica, cultura e divertimento. Da giovedì a domenica Reggio Calabria e la provincia offrono un calendario fitto di eventi che attraversa spiagge, piazze, locali e borghi.
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«Non c'è nenti». L'espressione che dà il nome alla nostra rubrica torna puntuale anche questa settimana, ma stavolta è impossibile darle ragione.
L'ultimo weekend di giugno segna infatti l'inizio della stagione estiva con un calendario ricchissimo di appuntamenti che coinvolgono Reggio Calabria e tutta la provincia. Dai grandi opening dei beach club agli eventi nei borghi, passando per concerti, dj set, spettacoli, escursioni, street food, mostre, mercatini e iniziative culturali, c'è davvero solo l'imbarazzo della scelta.
Giovedì 25 giugno
Il weekend comincia già di giovedì. Al Palazzo della Cultura prosegue la mostra «Cieli dell'Arte», dedicata al Novecento e all'arte contemporanea, mentre dal Chiringuito prende il via la tradizionale Traversata dello Stretto Amatoriale, evento non competitivo che ogni anno richiama decine di appassionati.
La sera il Tuluum Beach Club inaugura il suo calendario estivo con «Human», il nuovo format firmato Socio Crew che mette al centro le persone e la condivisione attraverso la musica. In consolle ci saranno Claudio Cox e Grooze.
Per chi preferisce una serata all'insegna della convivialità, l'Oasi Village propone «Canta che ti passa», tra cena e karaoke, mentre La Gilda Role & Roll porta in scena la cena con delitto interattiva «Aloha – Assassinio al Luau Village Paradise».
Da Tèra spazio alla degustazione di vini Mandrarossa, mentre all'Undead torna il tradizionale Giovedì Undead, tra cocktail, birra e musica selezionata. All'Auditorium Lucianum è invece in programma il concerto di Giovanni Baglioni, mentre il Malavenda Cafè ospita il live acustico dei Gold Dust.
La notte continua al Blue Morgana con «Mamma Chula», party dedicato ai ritmi reggaeton, latin house e urban.
Venerdì 26 giugno
Da venerdì prende ufficialmente il via anche il Motor Show al Palacalafiore di Pentimele, che fino al 12 luglio porterà in città stuntman, acrobazie e spettacoli motoristici.
Sul lungomare il Tuluum Beach Club ospita lo Stretto Friday Ritual, tra dj set, visual performance e special performer con Federica Caracciolo b2b Filippo Hadu.
Al Molo74 Club Privé torna «Venus – Chapter 002», mentre il Piro Piro propone «Anema & Core – Italian Family Festa», tra dinner show e after party.
Alla Stazione E1 Bella Beach di Catona torna Marmellate on the Beach, mentre all'Oasi Pizza & Restaurant va in scena lo spettacolo «Hardcoro» con Ciccio Mandaglio.
All'Acrobatic Beach arriva invece Regina Rogers, protagonista di una serata tra cabaret, karaoke, musica e danza.
Sabato 27 giugno
Il sabato inizia con l'escursione alle Cascate Mundu e Galasia di Molochio, immersi nella natura dell'Aspromonte. Al Parco Commerciale Le Ninfee prende il via Ninfee Games & Co. 2026, dedicato al retrogaming, ai giochi di ruolo e al mondo nerd, mentre al Reggio Village continua la Reggio Summer League, il grande torneo multidisciplinare cittadino.
A Laureana di Borrello, nell'ambito della rassegna Borghi in Arte, è in programma il concerto «Quattro strumenti per due musicisti», un viaggio musicale da Mozart a Piazzolla.
A Gioia Tauro debutta Borgo DiVino, due giorni tra street food, degustazioni, musica dal vivo e intrattenimento nel centro cittadino. Sul fronte della nightlife, il Pilone by Rare inaugura l'estate con «Pilone Paura – Opening Summer», mentre all'Oasi Bordopiscina il Vespa Club firma «Un tuffo a Montecarlo», ispirato all'atmosfera della Costa Azzurra.
Al Tuluum Beach Club arriva «Oracolo», mentre a Rizziconi la Casa delle Arti InCanto presenta il concerto degli allievi «Incanto e Disincanto».
Domenica 28 giugno
La domenica si apre con Mercante in Fiera, storico appuntamento dedicato ad antiquariato, artigianato e collezionismo.
Nel pomeriggio a Calanna spazio a «Mediterraneo e Messico nello stesso piatto», iniziativa dedicata al fico d'India tra storia, tradizioni, degustazioni e show cooking.
Al Lido dello Stretto di Catona torna Radio Spiaggia, con Giuseppe Falcone e Nazzareno Catalano in diretta, mentre a Gioia Tauro prosegue la seconda giornata di Borgo DiVino.
Gran finale al Casual Beach Club, dove Mantra inaugura la domenica estiva con Restart e l'hybrid set dell'artista internazionale Adassiya, accompagnando il tramonto fino a sera.
Tra un concerto, una passeggiata sul lungomare, un tuffo al mare, un calice di vino in un borgo o una notte in pista, l'ultimo fine settimana di giugno offre il primo vero assaggio dell'estate 2026. E allora, almeno per questa settimana, alla domanda «Non c'è nenti?» la risposta è semplice: basta guardarsi intorno. Ce n'è davvero per tutti i gusti.