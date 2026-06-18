Tra l'Infiorata dedicata al Made in Italy, la Cronoscalata dell'Aspromonte, festival culturali, concerti, mostre, teatro, escursioni e serate sul mare, il fine settimana offre appuntamenti in tutta la Città Metropolitana. Da Reggio Calabria a Roccella Jonica, passando per Scilla, Taurianova e Gambarie, ecco cosa fare dal 18 al 21 giugno

Non c'è nenti? Tutt'altro. Il terzo weekend di giugno porta in dote uno dei programmi più ricchi delle ultime settimane: l'Infiorata di Taurianova, la Cronoscalata dell'Aspromonte, festival culturali, mostre, concerti, trekking, teatro e appuntamenti nei locali. Da giovedì a domenica la provincia si riempie di occasioni per uscire di casa e vivere il territorio tra mare, montagna e centri storici.

Giovedì 18 giugno

La settimana entra subito nel vivo con numerosi appuntamenti in città. Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prosegue la mostra «Il respiro della musica», realizzata in collaborazione con il MuStruMu nell'ambito della Festa della Musica, mentre al Palazzo della Cultura continua il percorso espositivo di «Cieli dell'Arte».

Al Circolo “G. Calarco” viene presentato il libro «La figlia del clan» di Danilo Chirico, un appuntamento dedicato all'approfondimento e alla riflessione sui temi della criminalità organizzata.

Sul fronte dell'intrattenimento, il Malavenda Café propone l'aperitivo Under 35 seguito dal concerto di Augusto Favoraro Full Band. All'Oasi Village torna «Canta che ti passa», formula che unisce cena e karaoke, mentre il Blue Morgana ospita una nuova serata dedicata agli amanti del microfono. Allo Scialo è in programma «Vicino O' Mare», appuntamento tra aperitivo e musica con Antonio Lubrano.

Non manca il tradizionale giovedì dell'Undead, mentre alla Gilda Role & Roll gli appassionati di giochi da tavolo si ritrovano per una nuova Game Night.

A Gallico Superiore prende inoltre il via la rassegna «50 anni di musica e teatro – Un sogno sempre vivo», promossa dal Gruppo Musicale Edipo's e dall'associazione culturale G.T.L.G., che accompagnerà il pubblico per l'intero fine settimana.

Venerdì 19 giugno

I riflettori si spostano su Taurianova, dove prende ufficialmente il via l'ottava edizione dell'Infiorata. L'edizione 2026 è dedicata al tema «Made in Italy» e porterà nel centro cittadino decine di opere realizzate con fiori, segatura colorata e materiali naturali, trasformando le strade in una grande galleria a cielo aperto.

A Roccella Jonica si apre invece la seconda edizione di «Un Argomento a Piacere», festival culturale diretto da Tommaso Labate che per tre giorni proporrà incontri, dialoghi e momenti di approfondimento con ospiti provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura e dello spettacolo.

In città il Piro Piro ospita il dinner show «Anema & Core», mentre all'Oasi Village si torna indietro nel tempo con «I Favolosi Anni '60», serata dedicata alle grandi canzoni della tradizione italiana.

Prosegue anche la rassegna del G.T.L.G. con il concerto degli Edisound e dei giovani artisti dell'Hub Oratorio di Gallico.

Nel frattempo, tra Santo Stefano in Aspromonte e Gambarie, iniziano le prove della IX Coppa dell'Aspromonte, una delle manifestazioni automobilistiche più seguite del panorama regionale.

Sabato 20 giugno

La giornata di sabato si presenta come una delle più intense dell'intero weekend. Continuano l'Infiorata di Taurianova e il festival «Un Argomento a Piacere», mentre la Cronoscalata entra nella sua fase più spettacolare.

A Catona lo Sport Village Academy ospita «Battisti 4Ever», uno spettacolo dedicato al repertorio di Lucio Battisti e alla storia della canzone italiana.

A Gallico torna il teatro con «A Rua di Maria Pia Battaglia», portata in scena dai giovani dell'Hub Oratorio insieme al Gruppo Teatro Libero Galliese.

La notte si divide tra la costa e il centro città. Il Tuluum Beach Club ospita un nuovo appuntamento firmato «Oracolo», mentre il Molo 74 propone una serata ispirata alle atmosfere di Saint-Tropez organizzata dal Vespa Club.

Domenica 21 giugno

L'ultimo giorno del weekend si apre all'alba sulla spiaggia di Scilla con la Giornata Mondiale dello Yoga, iniziativa promossa dal Centro Yoga e Shiatsu Yoshia che unirà pratica, benessere e contatto con la natura in uno degli scenari più suggestivi della Costa Viola.

Per chi preferisce l'escursionismo, appuntamento con il trekking nel canyon di Rocca Boara, esperienza che consentirà di scoprire uno degli angoli meno conosciuti e più affascinanti dell'entroterra reggino.

A Taurianova si conclude l'Infiorata, mentre a Roccella Jonica cala il sipario sulla seconda edizione di «Un Argomento a Piacere». Domenica decisiva anche per la IX Coppa dell'Aspromonte, che assegnerà i verdetti finali lungo i tornanti che collegano Santo Stefano a Gambarie.

La sera, infine, l'Extra Lounge propone «The House Club», appuntamento dedicato agli appassionati della musica house.

Tra mostre, libri, festival, motori, teatro, escursioni, concerti e serate sul mare, il weekend offre ancora una volta un programma capace di attraversare l'intera area metropolitana. Dalla costa alle montagne dell'Aspromonte, passando per piazze e centri storici, gli appuntamenti confermano una stagione ormai entrata nel vivo e una provincia che continua a proporre occasioni di incontro, cultura e divertimento per residenti e visitatori.