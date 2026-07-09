Tra feste della tradizione, concerti, wine festival, motori, basket e appuntamenti nei beach club, da Reggio alla Locride passando per la Costa Viola e la Piana c'è solo l'imbarazzo della scelta

Luglio entra nel vivo e con lui anche l'estate reggina. Il secondo fine settimana del mese porta con sé un calendario fitto di appuntamenti che attraversa l'intera provincia, unendo mare e montagna, borghi e lungomari, tradizioni popolari e nuove tendenze dell'intrattenimento.

Dalla mietitura che rievoca la memoria contadina di Pellegrina ai calici del Wine Park Fest di Bovalino, passando per concerti, feste della birra, cinema all'aperto, eventi sportivi e serate nei locali affacciati sullo Stretto, il territorio offre occasioni per tutti i gusti. Un viaggio che racconta una provincia viva, capace di animarsi contemporaneamente in decine di luoghi diversi e di trasformare ogni weekend estivo in un'esperienza da costruire su misura.

Giovedì

Il weekend comincia con qualche ora di anticipo e lo fa soprattutto in riva al mare. Nel centro storico di Reggio Calabria il Malavenda Cafè ospita il live del Moody Acoustic Trio, tra grandi classici italiani e internazionali reinterpretati in chiave acustica. Sul Lungomare Falcomatà il Funky Drop Beach Taproom propone invece Italo Tirrena, viaggio musicale tra italo disco, rarità e sonorità retrò firmato Daniele Giustra e Christian Heaven.

Alla Stazione E1 Bella Beach torna "GiovedìAMOci", appuntamento pomeridiano tra sole, mare e musica con Domenico Marafioti, mentre in serata a Scialo spazio ai Briganti Italiani.

Per gli amanti della nightlife, il Tuluum Beach Club inaugura il fine settimana con il format Human, firmato Socio Crew, con Aphrodite e Federico Foti in consolle.

Venerdì

Venerdì il programma si allarga ulteriormente e coinvolge diversi punti della città. Nel Parco diffuso della conoscenza e del benessere di San Filippo Pantano, a Pellaro, prende il via la rassegna Marginalia – Tra terra e mare con la proiezione del film Il Mohicano del regista Frédéric Farrucci.

Alla Stazione E1 Bella Beach torna invece l'appuntamento con Marmellate Jam Session, una delle realtà musicali più vivaci dell'estate reggina, con apertura affidata ai Batucanhanda.

A Punta Pellaro, lo Shaka ospita il live della Strike Band, mentre continuano gli appuntamenti musicali che animano il litorale cittadino.

Per gli appassionati di sport prosegue la NTC Summer League, torneo che sta richiamando centinaia di giovani e appassionati tra basket, spettacolo e aggregazione.

Ultimo fine settimana anche per il Motor Show al Palapentimele, che fino a domenica continuerà a proporre stuntman, truck, auto, moto e spettacoli ad alta adrenalina.

Sabato

Sabato il cartellone si estende dall'Aspromonte alla Locride. A Mosorrofa prende il via la due giorni della Festa della Birra e del Mercatino dei Sapori Calabresi, organizzata dall'associazione Minos San Demetrio. Stand gastronomici, degustazioni, prodotti tipici, musica e balli popolari accompagneranno una serata che vedrà protagonista anche il Gruppo Minos.

Nella Piana, ad Antica Galatoni, nel territorio di Terranova Sappo Minulio, debutta il primo Country Day, tra cavalli, cinema sotto le stelle, barbecue, falò e musica immersi nella natura.

A Bovalino apre i battenti il Wine Park Fest, manifestazione dedicata alle eccellenze vitivinicole regionali con cantine, area food, musica dal vivo e dj set.

Sul lungomare di Gioia Tauro riflettori puntati su Cristiano Malgioglio, ospite del cartellone di Gioia d'Estate 2026 con uno spettacolo dedicato alle atmosfere dance degli anni Novanta.

Per chi preferisce la notte e i beach club, il Tuluum Beach Club ospita invece Oracolo, uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana.

Domenica

La giornata di domenica sarà invece caratterizzata da un forte richiamo alle tradizioni e all'identità dei territori. A Pellegrina di Bagnara Calabra torna la Festa della Mietitura, appuntamento che permette di riscoprire gli antichi gesti del lavoro nei campi attraverso escursioni, dimostrazioni pratiche, momenti di approfondimento e degustazioni legate al grano "Secria".

A Mosorrofa prosegue la Festa della Birra con il raduno delle scuole di tarantella e una serata interamente dedicata alla musica tradizionale calabrese.

Secondo appuntamento anche per il Wine Park Fest di Bovalino, che chiuderà il weekend tra musica, vino e prodotti del territorio.

Sulla costa jonica, al Mokacino – Casual Beach Club di Saline Joniche, arriva invece The Kitchen of Sound, format che unisce cucina e musica in un'unica esperienza tra i piatti dello chef Lorenzo Bartolo e le selezioni musicali di Innocent Soul. Nel frattempo il Motor Show saluterà il pubblico reggino con l'ultima giornata di spettacoli al Pentimele.

Tra feste popolari, degustazioni, concerti, sport, cinema e appuntamenti sul mare, il weekend del 10, 11 e 12 luglio conferma ancora una volta la vitalità di una provincia che in estate riesce a offrire esperienze molto diverse tra loro nel raggio di pochi chilometri. Dalla Costa Viola alla Locride, passando per la città e la Piana, il vero problema non sarà trovare qualcosa da fare, ma scegliere da dove cominciare.