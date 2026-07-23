Nuovo appuntamento con la musica elettronica sulla costa reggina. Domenica 26 luglio, dalle 18, il Casual Beach Club ospiterà un nuovo evento firmato Mantra Vibes, l'organizzazione che negli ultimi anni sta contribuendo a portare in città artisti di respiro nazionale e internazionale.

Protagonista della serata sarà Sideral, affiancato in console da Crisart, Olem e Larak, con la partecipazione di Socio Crew. Dietro il progetto Sideral c'è Diego, artista già conosciuto con il nome di Bastinov, oggi protagonista di una nuova fase del suo percorso musicale. Una rinascita artistica che lo ha portato a sviluppare un'identità sonora fatta di atmosfere profonde, melodie cinematiche e groove ipnotici, conquistando rapidamente spazio nella scena elettronica internazionale.

Il suo percorso prende slancio grazie alla collaborazione con Mind Against per il lancio della label Habitat, con cui pubblica il brano Criseide. Da lì arrivano gli EP Trills e I Give You, sempre su Habitat, oltre al featuring Dialogue insieme a Dyzen.

La crescita artistica prosegue con Colossal, realizzato ancora con i Mind Against e pubblicato su Afterlife, una delle etichette più influenti della scena elettronica mondiale. A confermare il suo talento anche il remix di What A Day dei CamelPhat, nel quale Sideral rilegge il brano attraverso il proprio stile, trasformandolo in un'esperienza sonora intensa e immersiva.

Con questo appuntamento, Mantra Vibes continua il proprio percorso di promozione della cultura elettronica in riva allo Stretto, proponendo eventi che uniscono artisti affermati e nuove realtà della scena underground. L'evento del 26 luglio si inserisce nel calendario estivo del Casual Beach Club, che anche quest'anno punta a trasformare i tramonti sul mare in un punto d'incontro per gli appassionati di musica elettronica e club culture.