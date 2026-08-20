Da giovedì 20 a domenica 23 agosto Reggio e provincia salutano un altro fine settimana d’estate tra musica, teatro, cinema, tradizioni, mercatini ed escursioni. Dal Kaulonia Tarantella Festival ad Arisa e ai Pooh, ecco cosa fare

«Non c’è nenti». La frase è sempre quella, puntuale come il caldo di agosto e la domanda che arriva quando si avvicina il weekend: che facciamo stasera? Se avete già pronunciato il fatidico «a Reggio non c’è niente», aspettate almeno di dare un’occhiata al programma. Perché da giovedì 20 a domenica 23 agosto le occasioni per lasciare il divano ci sono, e non soltanto in città.

Si può ballare fino a tardi, ascoltare la musica popolare, cantare con i grandi nomi della musica italiana, guardare le stelle dalla terrazza del Museo, andare a teatro, curiosare tra antiquariato e vintage o infilare le scarpe comode e partire alla scoperta di Brancaleone Vetus. Insomma, anche questa settimana Non c’è nenti prova a risolvere il solito dilemma dell’estate reggina.

Giovedì 20 agosto

Chi ha voglia di trasformare il giovedì in una giornata intera può cominciare addirittura alle 9 a Bova Marina con “To Ddomadi Greko”: laboratori, musica, danza ed escursioni per immergersi nella cultura e nella lingua grecanica.

Nel pomeriggio la bussola punta verso la Locride. A Monasterace, dalle 17, c’è “Borgo in festa”, tra artigianato, gastronomia, intrattenimento e musica. Un’ora dopo, alle 18, a Caulonia la parola d’ordine è tarantella: torna il Kaulonia Tarantella Festival, uno degli appuntamenti ormai immancabili dell’estate dedicati alla musica popolare e alle tradizioni.

Alle 18.45 Siderno propone invece “Immersi nel blu”, contenitore che mette insieme fitness, incontri, danza, musica e gastronomia.

E a Reggio? Tranquilli, non serve preparare la macchina per una traversata della provincia. Alle 20.30 all’Oasi Village c’è “Canta che ti passa”, cena con karaoke per chi non aspetta altro che impossessarsi del microfono. Alle 21.15 il Festival del Cinema Mediterraneo propone “Il quieto vivere”.

Alle 21.30 si può scegliere tra le grandi melodie degli Straorino e il “Disillusion – Cine Magic Show” al Palacolor, tra magia, illusionismo e trasformismo.

Poi arriva il turno di chi alle 23 considera la serata appena cominciata. Al Molo 74 ci sono A-Clark & Vinny in dj set, mentre al Tuluum Beach Club l’appuntamento è con HUMAN x Auster Society, serata dedicata alle sonorità elettroniche con Federico Foti tra i dj annunciati.

Altro che giovedì interlocutorio.

Venerdì 21 agosto

Venerdì il programma si fa più essenziale, ma la scelta è di quelle che dividono. A Reggio alle 20.30 si sale sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale per l’osservazione astronomica, con la conferenza curata dal Planetario Pythagoras. Una serata diversa dal solito, tra cielo, stelle e uno dei panorami più belli della città.

Chi invece preferisce cantare può puntare direttamente sulla Jonica. Alle 21.30, al Teatro al Castello di Roccella Ionica, arriva Arisa per una delle serate del Roccella Summer Festival.

Stelle o musica? Per una volta il problema non è trovare qualcosa da fare, ma decidere dove andare.

Sabato 22 agosto

Sabato si torna a fare sul serio. Sul Lungomare Falcomatà, nell’area del parcheggio della Stazione Lido, dalle 18 tornano gli stand di “Sbronziamoci di eventi”, con creazioni artigianali fatte a mano. Una passeggiata sul lungomare può quindi diventare anche l’occasione per curiosare tra gli espositori. Alle 20.30, al Porto Bolaro Shopping Center, è annunciato il concerto di LDA & Aka7even.

Alle 21 si cambia completamente atmosfera: sulla terrazza del MArRC arriva il Luca Madonia Trio, per il concerto curato dalla Fondazione Horcynus Orca.

Passano appena quindici minuti e a Catona si alza il sipario. Alle 21.15, per la 41ª edizione di Catonateatro, va in scena “L’avaro”.

E poi c’è Roccella. Alle 21.30 il Teatro al Castello ospita una delle date più attese del fine settimana: i Pooh con “La nostra storia Tour”. Per chi è cresciuto con le loro canzoni, probabilmente, la destinazione del sabato sera è già decisa. A chiudere la notte, alle 23, sono previsti anche i fuochi d’artificio sul mare nell’area di Porto Bolaro.

Domenica 23 agosto

Domenica niente malinconia da weekend finito, perché si ricomincia già dal pomeriggio. Alle 16.30, sul lungomare di Reggio, nell’area del parcheggio Lido, torna “Il passato sul lungomare – La Reggio antica”. Antiquariato, collezionismo, artigianato e vintage per chi ama rovistare tra oggetti che hanno già una storia da raccontare.

Chi invece preferisce lasciare la città può raggiungere Brancaleone. Alle 17 parte “Brancaleone Vetus e la sua geologia”, escursione della Brancaleone Summer Experience dedicata all’antico borgo e alle particolarità geologiche del territorio. Alle 19, a Reggio, spazio alla musica con “Celebri arie d’opera”.

La sera cambia ancora registro. Alle 21 c’è “La casa di Kafka”, spettacolo teatrale in programma a Reggio Calabria. Alle 21.30 le possibilità si spostano anche in provincia. A Laureana di Borrello arriva “Frammenti del ’900 – Dal lirismo al klezmer”, mentre a Condofuri Marina parte un viaggio decisamente più nostalgico con “La nave novanta”, show dedicato agli anni Novanta.

E così siamo arrivati anche alla fine di un altro weekend. Se giovedì mattina eravate convinti che «non c’è nenti», domenica sera potreste avere un problema diverso: non essere riusciti a fare tutto.