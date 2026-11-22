Prima l’uovo o la gallina? È “LA” domanda di fondo. Metodologica, prima che urbanistica. Il dubbio amletico che accompagna l’avvio di “Ripopola Calabria”, il piano da 20 milioni di euro con cui la giunta Occhiuto prova a fermare l’emorragia demografica dell’entroterra: può funzionare un approccio induttivo – partire dall’investimento in nuovi residenti per ricostruire comunità – laddove manca tutto, se non i muri diroccati di case e paesi attaccati al respiratore artificiale? Vengono prima le case con le persone e poi i servizi o viceversa?

Oltre le case a un euro: come funziona il bando regionale

In una regione dove oltre 320 comuni su 404 contano meno di cinquemila abitanti, Occhiuto prova a disegnare un nuovo modello teso a superare le criticità delle celebri “case a un euro” – spesso arenate nei costi e nella burocrazia delle ristrutturazioni private.

Gli alloggi calabresi restano di proprietà pubblica e i lavori di recupero, messa in sicurezza ed efficientamento energetico fino a un massimo di 200 mila euro, vengono finanziati interamente dalla Regione attraverso i fondi del Piano Sviluppo e Coesione. Ai nuovi residenti le chiavi vengono consegnate a costo zero, con un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di dieci anni. a chi viene da fuori regione o dall’estero.

La prima tranche riguarda 50 abitazioni in 26 luoghi delle ultraperiferie – da Cellara a Caccuri, passando per Amato fino ai comuni reggini di Grotteria, Sant’Ilario dello Ionio e Santo Stefano in Aspromonte – in attesa di un secondo blocco già annunciato di oltre trecento immobili. Per ora siamo sul piano delle buone intenzioni. Vedremo se e quale impatto si tradurrà sui territori, come verranno effettuati monitoraggi e controlli e quali misure, oltre i divieti previsti dal bando, verranno individuate per evitare speculazioni che sono dietro l’angolo.

Cattedrali nel deserto e «costi della marginalità»

Perché l’idea è, si, abbattere a zero il costo legato alla casa per attrarre giovani coppie, famiglie con figli, emigrati di ritorno, creativi e smart worker. E non dubitiamo del buon animo di chi sembra battersi per innescare quel fatidico “effetto soglia” in grado di generare la massa critica necessaria a tenere aperte le scuole, giustificare un presidio medico o rendere sostenibile un negozio di alimentari. C’è un grande però: hai voglia a mettere case sul mercato quando quello stesso è poco appetibile.

Una questione legata al fatto che queste case sono cattedrali in un deserto fatto di carenza di strade e servizi essenziali, isolamento e abbandono. Quanti sceglierebbero di trasferirsi nella bellissima Staiti sapendo che il primo presidio medico dista decine di chilometri? Quindi attenzione alle truffe. È un esempio su tutti, ma riporta a una questione che va inquadrata sotto l’aspetto dei cosiddetti «costi della marginalità»: vivere a quarantacinque minuti dal primo pronto soccorso pediatrico, fare i conti con l’assenza di trasporto pubblico locale (che obbliga a mantenere due automobili, erodendo il risparmio sull’affitto) o, nel caso dei lavoratori da remoto, dover gestire connessioni internet instabili e isolamento sociale. Inoltre, disperdere cinquanta case in ventisei comuni significa assegnare in media appena due alloggi per paese. Dice, ma è un inizio.

Può essere vero, ma allora ci auguriamo che alle spalle ci sia una programmazione molto strutturata che ha già tenuto conto di tutti questi fattori e sa come gestirli e affrontarli. Perché dietro il dramma dello spopolamento ci sono diversi fattori, come la “fisiologica” tendenza all’emigrazione che fin dagli anni Settanta porta la popolazione a delocalizzarsi verso le aree sviluppate del Settentrione o dell’Europa. Ma c’è una verità più scomoda: l’aver disinvestito sui territori portando il “capitale umano” – per restare in ambito economico - di una, se non due, intere generazioni ad abbandonarli. I primi che non ci hanno creduto siamo stati noi, insieme a genie di politici senza visione.

Dalla Spagna al Giappone: i modelli esteri che funzionano

Le case quindi non bastano a fare ecosistema. Ce lo spiega la storia recente delle politiche contro lo spopolamento: nessun modello basato esclusivamente sull’incentivo immobiliare ha retto alla prova del tempo. I progetti che hanno davvero invertito la curva demografica in Europa e nel mondo sono quelli che hanno abbinato l’alloggio a un’infrastruttura sociale, lavorativa o di servizi già attiva.

È il caso della Spagna con il Proyecto Arraigo, nato per ripopolare la cosiddetta España Vaciada: qui oltre a offrire un tetto alle famiglie delle grandi città, si costruisce un accompagnamento totale che garantisce prima del trasferimento un contratto di lavoro nel territorio, l’iscrizione scolastica per i figli e un tutor di comunità incaricato di integrare i nuovi arrivati nel tessuto sociale. Un principio simile guida il programma governativo giapponese Chiiki Okoshi Kyōryokutai, che finanzia giovani delle metropoli affinché si trasferiscano per tre anni nei villaggi rurali: oltre alla casa, i partecipanti ricevono uno stipendio pubblico e un ruolo attivo nello sviluppo di progetti locali, dall’agricoltura al turismo digitale. Il risultato è un tasso di permanenza superiore al 60 per cento anche dopo la fine dei sussidi.

E nei villaggi alpini della Svizzera, come Albinen, i contributi fino a 25 mila franchi per adulto funzionano perché anche a 1.300 metri di quota i trasporti pubblici passano puntuali ogni ora, la banda ultralarga è garantita e i tempi di accesso alla sanità sono certi.

Una programmazione in quattro mosse

Bisogna allora contemplare una cosiddetta terza via che integri la misura promossa da Occhiuto: primo, passare dalla dispersione alla concentrazione, sfruttando il previsto ampliamento del catalogo alloggi per creare poli agglomerati di rigenerazione in cui insediare decine di famiglie contemporaneamente, raggiungendo così la massa critica per i servizi. Secondo, avviare processi certi orientati all’unione dei comuni o dei loro servizi che partano dalla nettezza urbana a ipotesi di trasporto pubblico condiviso.

Cioè contingentare, razionalizzare, ristrutturare i costi non sostenibili da un solo piccolo Comune per efficientarli e garantire nuove forme di collaborazione tra enti. Terzo, investire in banda larga e innovazione essenziali per servizi di connettività, telemedicina e, più in generale, di comunità. Quarto, creare intermodalità, con un Piano trasporti mirato a interconnettere, aggregare e promuovere l’integrazione rotaia-gomma: in Calabria il TPL attende una riforma rimasta in sospeso. Si vedrà come andranno ad essere integrate le risorse del Fondo Nazionale Trasporti - tra i 130 e i 150 milioni annui - che la Calabria perderà a seguito dell’approvazione dell’autonomia differenziata.

Non c’è ritorno senza una programmazione strutturata

A far restare le persone non sono edifici o panorami, ma lavoro, servizi, infrastrutture che rendono quell’abitare conveniente, comodo e di qualità. Se l’unico modo per mettere in atto la strategia Right To Stay della Commissione europea inserita nel prossimo QFP 2028 -2035, viene individuato nelle politiche abitative, non si otterranno grandi risultati.

Mancano misure a sostegno del lavoro, come potrebbero essere progetti legati all’agricoltura e alla zootecnia di comunità. Mancano i trasporti. Manca la connettività: relazionale, tecnologica e tra corpi sociali, università, imprese, associazioni di categoria, enti del terzo settore. Ecco perché non è solo tardi, ma tardissimo. Bene che vada, e nel migliore mondo possibile, serviranno altre due generazioni, nelle prospettive più rosee, a cambiare volto e destino a territori che ormai sono più di là che di qua.