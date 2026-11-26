Cinque assistenti sociali verso la definitiva stabilizzazione e una rete di servizi alla persona che si consolida a beneficio di undici Comuni del comprensorio. L’Ambito Territoriale Sociale n. 4, di cui Melito di Porto Salvo è ente capofila, si appresta a mettere la parola fine alla condizione di precariato delle cinque professioniste, portando a compimento il percorso avviato dall’assemblea dei sindaci che, nella seduta dello scorso 23 febbraio, aveva deliberato l’avvio delle procedure necessarie alla loro stabilizzazione.

Un risultato particolarmente significativo per un territorio nel quale i servizi sociali rappresentano un presidio indispensabile, chiamato quotidianamente a confrontarsi con situazioni di disagio economico, marginalità, solitudine e fragilità familiari, spesso in un contesto caratterizzato da risorse limitate e da una crescente domanda di assistenza.

A esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto è l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Melito di Porto Salvo, Nina Iaria, che ha seguito l’iter amministrativo sin dalle sue prime fasi.

«Accolgo questo risultato con profonda soddisfazione ed emozione perché la stabilizzazione delle cinque unità del Servizio Sociale è stato uno dei primi obiettivi che ho perseguito, con grande tenacia e convinzione, sin dal momento del conferimento della delega al Welfare. Un obiettivo sul quale ho lavorato con determinazione, anche di fronte alle numerose difficoltà incontrate lungo il percorso, nella consapevolezza che dare stabilità a queste professionalità significasse garantire maggiore solidità a un servizio fondamentale per il nostro territorio».

L’assessore ha rivolto un ringraziamento al sindaco Nastasi e a tutti i primi cittadini dell’Ambito territoriale, che hanno sostenuto il percorso amministrativo, rimarcando il valore della sinergia istituzionale per il raggiungimento dell’obiettivo.

«A breve si procederà alla firma dei contratti a tempo indeterminato, che renderà concreta e definitiva questa importante conquista, dando finalmente certezza e stabilità professionale alle cinque unità interessate».

La prospettiva dell’amministrazione melitese è quella di proseguire nel potenziamento della rete assistenziale, investendo sulle competenze e sulla capacità di intercettare i bisogni delle comunità. «Vogliamo proseguire con ancora maggiore impegno nel rafforzamento dei servizi sociali, investendo sulle professionalità, sulle competenze e sulla capacità di offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone, soprattutto di quelle che vivono condizioni di maggiore fragilità», ha aggiunto Iaria.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche da Domenico Penna, già sindaco di Roccaforte del Greco, che ha sottolineato il valore del provvedimento per l’intero comprensorio, riconoscendo il lavoro delle professioniste che negli anni hanno garantito la continuità dei servizi anche nelle situazioni più complesse e delicate.

Un particolare riconoscimento è stato rivolto da Penna alla dirigente Daniela Campolo, per la capacità di garantire programmazione e coordinamento delle attività in un contesto segnato da precarietà e criticità organizzative, assicurando al servizio una prospettiva di crescita.

«Più stabilità per gli operatori significa più certezza per i cittadini, più continuità nei percorsi di aiuto e più fiducia nelle istituzioni», ha evidenziato l’ex primo cittadino.

A beneficiare del rafforzamento dell’organico saranno gli undici Comuni che costituiscono l’Ambito territoriale: Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi e San Lorenzo.

Una rete chiamata a garantire l’assistenza alle famiglie e ai minori, agli anziani e alle persone non autosufficienti, la tutela delle donne vittime di violenza, l’inclusione dei migranti e il contrasto alle diverse forme di marginalità sociale. La stabilizzazione del personale rappresenta, dunque, una condizione essenziale per assicurare continuità e qualità degli interventi assistenziali, soprattutto nelle realtà più periferiche del comprensorio, dove la presenza delle istituzioni passa anche attraverso il lavoro quotidiano dei servizi sociali.