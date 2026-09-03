La richiesta di accesso agli atti e la denuncia del comitato per la salvaguardia della Salute: «Non è più tollerabile che si debba attendere il completamento di altre strutture prima che la Concessionaria responsabile del contratto decida di concentrarsi sulle attività progettuali e costruttive del Nop»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Prosalus, comitato per la salvaguardia della Salute, al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, avente ad oggetto il nuovo ospedale della piana di Gioia Tauro. Lettera aperta e contestuale richiesta di accesso a dati ed informazioni relativi al Nop ex dlgs 33/2013.

«Ill.mo Sig. Presidente,

Le risparmiamo l’incredibile cronistoria, ormai quasi ventennale, delle fasi procedurali che hanno accompagnato la vicenda tecnico-amministrativa-costruttiva del Nop, in quanto più volte posta alla Sua attenzione, anche con riunioni in presenza, e partiamo direttamente dalla Determina n. 5 del 6 maggio 2025 con la quale il Rup pro-tempore provvedeva ad approvare il progetto definitivo e lo schema di atto aggiuntivo al contratto di concessione con l’impresa D’agostino Costruzioni Generali Spa.

Dopo quella data abbiamo registrato con moderata soddisfazione la consegna delle aree di lavoro avvenuta il 14 luglio 2025 alla citata impresa in pendenza della consegna ed approvazione del progetto esecutivo completo.

Le stesse parti d’opera in corso di realizzazione a seguito della consegna del 14 luglio 2025 sono state riassorbite all’interno del progetto denominato “Fase zero” (cantierizzazione, realizzazione rotatoria, movimento di terra ed escavazione), che il nuovo Rup, nel frattempo incaricato, ha approvato in data 23 febbraio 2026.

Per quel che risulta dal cartello di cantiere, le opere in corso di realizzazione sono state affidate in subappalto, (in tutto o in parte non è noto) ad una ditta del territorio.

Allo stato ci risultano essere stati liquidati ristori relativi a 5 stati di avanzamento lavori, per circa 1/3 del totale della fase zero, oltre all’anticipazione contrattuale nella misura del 20% del totale e da recuperare nei certificati dei progressivi Sal.

Si tratta, a tutta evidenza, di avanzamento molto lento e perciò perfettamente in linea con il pessimo andamento degli scorsi anni. E’ appena il caso di ricordare che con Ocdpc (ordinanza del Capo di Protezione Civile) nr. 1133 del 13 Marzo 2025, emessa a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 Marzo 2025 con la quale si dichiarava lo stato di emergenza sanitaria in Calabria, si disponeva l’attuazione di interventi urgenti concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria, attraverso la nomina di un Commissario delegato. Appunto, Urgenti!

Abbiamo atteso pazientemente la ripresa delle attività di cantiere dopo la sospensione feriale e quel che stiamo ora registrando non è oggettivamente soddisfacente ed anzi è preoccupante.

Nulla conosciamo dell’avanzamento della progettazione esecutiva e questo ci induce a chiederne formalmente conto con questa lettera.

Non è più tollerabile che si debba attendere, come emerge chiaramente dai fatti, il completamento di altre strutture prima che la Concessionaria responsabile del contratto decida di concentrarsi sulle attività progettuali e costruttive del Nop.

Sig. Presidente, i disillusi cittadini della Piana, e la ProSalus in particolare, chiedono di conoscere, senza indugi e senza approssimazione entro quale data sarà consegnata ed approvata la progettazione esecutiva delle fasi successive alla “Fase zero” e entro quale data saranno consegnati finalmente i relativi lavori.

Se queste date non saranno fissate nel breve termine, questa Associazione si attiverà per denunciare gli ennesimi perduranti ritardi sia attraverso manifestazioni di protesta sia attraverso altre iniziative volte ad accertare eventuali responsabilità per danni erariali e civili, perché nulla giustifica ulteriori ritardi che non siano imputabili ad altri se non alla stessa Regione ed ai soggetti aggiudicatari dei progetti e dei lavori.

Confidiamo in un Suo immediato intervento per evitare che anche lei, dati i cinque anni trascorsi dal suo primo insediamento senza che ancora ci sia il progetto esecutivo o l’inizio effettivo dei lavori, faccia parte della folta schiera dei soggetti cui sono imputabili lentezze sproporzionate ed inammissibili rispetto ai bisogni sanitari urgenti della popolazione della Piana.

Il N.o.p non dovrà più essere fanalino di coda degli ospedali calabresi programmati dall’accordo stato/regione del 2007 e i lavori dovranno avere inizio effettivo con ogni urgenza.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

La presidente

Stefania Marino

N.B.: questa nota deve intendersi anche formalmente quale richiesta di accesso civico agli atti, ai documenti ed alle informazioni di cui agli artt. 5 e seguenti del dlgs 33/2013 e n. 97/2016 (data consegna ed approvazione progettazione esecutiva delle fasi successive alla “Fase zero” e data di consegna dei lavori)»