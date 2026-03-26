Si è svolto il 25 e 26 marzo presso la UOC di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Polistena il “Corso di Ecografia Clinica in Pediatria (suture/rachide/anche)”, un evento formativo di grande rilievo che ha visto la partecipazione di specialisti e professionisti del settore provenienti da diversi ambiti della pediatria.

Promosso e coordinato dalla dottoressa Mariarosa Calafiore, primario della UOC di Pediatria di Polistena e primario facente funzione della UOC di Pediatria di Locri (ASP di Reggio Calabria), il corso ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale e aggiornamento scientifico. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione delle competenze e di miglioramento continuo dei servizi sanitari offerti sul territorio.

L’evento ha coinvolto un numero selezionato di partecipanti, tra neonatologi, pediatri, radiologi, con l’obiettivo di fornire competenze teoriche e pratiche nell’utilizzo dell’ecografia in ambito pediatrico. Particolare attenzione è stata dedicata alla diagnostica delle suture craniche, del rachide lombo-sacrale e dell’anca nel neonato e nel lattante, ambiti di fondamentale importanza per una diagnosi precoce e accurata.

Il corso si è distinto per un approccio didattico altamente interattivo, alternando sessioni teoriche a momenti di confronto e discussione, fino ad arrivare alle esercitazioni pratiche su casi clinici reali, sotto la guida di tutor esperti. Tra i protagonisti la dott. Rossella Gagliano e il dott. Rocco Marzolla, esperti del settore che hanno contribuito in maniera significativa all’elevato livello scientifico e formativo dell’iniziativa.

Di particolare rilievo anche la presentazione del corso da parte del presidente nazionale della Società Italiana di Pediatria, dott. Rino Agostiniani, la cui partecipazione ha ulteriormente sottolineato il valore e il prestigio dell’evento nel panorama formativo pediatrico nazionale.

La presenza di docenti qualificati e l’elevato livello scientifico dei contenuti hanno reso l’iniziativa un momento di confronto e aggiornamento di alto profilo, confermando l’importanza della formazione continua in un settore in costante evoluzione come quello della pediatria.

Determinante è stato l’impegno della dottoressa Calafiore, da sempre attenta alla crescita professionale dei propri collaboratori e allo sviluppo di percorsi formativi di qualità. La sua azione si inserisce in una visione più ampia volta a potenziare i servizi pediatrici dell’area, migliorando l’assistenza e garantendo standard sempre più elevati per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno della Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria, da sempre attenta ai bisogni dell’area materno-infantile e impegnata nella promozione di iniziative volte a rafforzare la qualità dell’assistenza.

Eventi come questo rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio e testimoniano come, anche nelle realtà locali, sia possibile promuovere iniziative di eccellenza capaci di incidere positivamente sulla qualità delle cure.