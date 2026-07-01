Attivo da oggi e fino al 15 settembre, tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:00. uno dei principali obiettivi dei Comuni che sono stati insigniti della Bandiera Blu della Fee

Una balneazione più sicura per tutta l’estate. È l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha sottoscritto con l’Arci Pesca Fisa Calabria una convenzione per la prestazione dei servizi di assistenza bagnanti nelle postazioni allestite sulle spiagge libere, tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:00, realizzando uno dei principali obiettivi dei Comuni che sono stati insigniti della Bandiera Blu della Fee, ovvero la piena accessibilità in sicurezza di tutto il litorale.

Dunque, prosegue il proficuo rapporto di collaborazione instaurato tra la Città di Siderno e l’Arci Pesca Fisa che ogni anno fornisce il proprio prezioso supporto anche nelle iniziative di educazione alla corretta balneazione e alle operazioni di primo soccorso sulla spiaggia.

La stessa convenzione, poi, su impulso del Vice Sindaco e Assessore al Turismo Salvatore Pellegrino prevede il ripristino del servizio di Primo Soccorso, con una autoambulanza che sarà posizionata tutti i week end di luglio e agosto (oltre che il giorno di Ferragosto) in un punto centrale del Lungomare delle Palme, negli orari di maggiore afflusso di bagnanti: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30.

Un servizio di primaria importanza per una Siderno più attrattiva e meglio balneabile. Ma soprattutto più sicura.