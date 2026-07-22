L'associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari sollecita l'adempimento per gli anni 2021 e 2022 a favore di 133 nuclei familiari per l'anno 2021 e 156 nuclei familiari per l'anno 2022 ammessi al beneficio

«Nella giornata di ieri – dichiara Vincenzo Leotta, s egretario Ania della Città Metropolitana di Reggio Calabria – ho trasmesso a mezzo pec, al Sindaco, On. Francesco Cannizzaro e all'Assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Fio, la seguente nota:

“Il Comune di Reggio Calabria, attraverso il Settore Welfare, con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 03/02/2025 ha approvato l'Avviso e il modello di domanda per la di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione per le annualità 20221-2022 di cui al progetto indicato in oggetto che ha come finalità quella di realizzare una rete di servizi di accompagnamento ai soggetti destinatari degli alloggi temporanei per emergenza abitativa e, più in generale, a persone e nuclei familiari con disagio abitativo sul territorio cittadino.

Nel mese di giugno scorso è stata approvata la relativa graduatoria definitiva degli ammessi al beneficio che vede coinvolti 133 nuclei familiari per l'anno 2021 e 156 per l'anno 2022.

Gli Uffici comunali competenti che si occupano dell'attuazione degli interventi Pon e Poc Metro hanno trasmesso la richiesta di accreditamento dei fondi, necessari al pagamento dei contributi concessi, al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma tali fondi non sono stati ancora trasferiti nelle casse comunali.

Molte persone e nuclei familiari ammessi al beneficio vivono in condizioni di disagio socio - economico e abitativo e hanno la necessità di avere riconosciuto il sostegno economico attraverso l'erogazione e l'accredito dei contributi concessi.