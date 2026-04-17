I residenti: «È inaccettabile un tale spreco di risorse idriche in un quartiere che, per tre lunghe estati, ha visto l’acqua in casa come un miraggio»
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«Dopo mesi con numerosi solleciti per la riparazione di alcune perdite di acqua, ancora nessun riscontro da Sorical». È quanto denuncia il Comitato di quartiere di Pietrastorta.
«Dall’inizio dell’anno, insistono sul territorio di Pietrastorta alcune perdite di acqua che hanno provocato delle vere e proprie voragini ai margini e al centro della strada, rendendosi pericolose al transito veicolare. È inaccettabile un tale spreco di risorse idriche in un quartiere che, per tre lunghe estati, ha visto l’acqua in casa come un miraggio, scelgano gli organi preposti a mettere fine a questo scempio.
Finalmente la Diga del Menta ha raggiunto la sua massima capienza, ciò non significa che l’acqua debba scorrere per le strade, danneggiando manto stradale e tubi sottostanti, perché tanto “ce lo possiamo permettere”. Non ci si può permettere neanche che dopo una serie di email – inviate in data 24 marzo, 31 marzo e 8 aprile – e telefonate ormai quotidiane all’Ufficio segnalazioni, questi non abbia ancora preso provvedimenti. A questo punto, ci chiediamo se la messa in mora per un mancato pagamento delle bollette possa corrispondere a una messa in mora della società per mancato intervento, o se solo i cittadini debbano attendere per vedere riconosciuti servizi essenziali».